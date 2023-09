Le nouveau moteur Edge V2 de TXOne Networks pour la cybersécurité OT / La première capacité de génération automatique de règles pour l'industrie, permettant une segmentation du réseau sans effort

IRVING, Texas, et TAIPEI, Taïwan (ots) - Au SEMICON Taiwan 2023, TXOne Networks

présentera son nouveau moteur Edge V2, la première solution industrielle

pratique pour définir de manière efficace des règles sur les segments du réseau

OT afin d'isoler les failles de sécurité et garantir des opérations fiables.



TXOne Networks, leader dans la cybersécurité industrielle, a annoncé la deuxième

génération de son moteur Edge destinée à éliminer la propagation des infections

sur les réseaux technologiques opérationnels (OT) et à garantir des opérations

fiables. Edge V2 est la première solution industrielle à offrir une génération

automatisée de règles, permettant une segmentation sans effort du réseau dans

des environnements OT complexes et à grande échelle.





TXOne Networks présentera ses appliances de sécurité OT Edge spécialementconçues pour (https://www.txone.com/products/network-defense/) tirer parti dunouveau moteur V2 au stand P5322 lors du salon SEMICON Taiwan 2023(https://expo.semi.org/taiwan2023/Public/enter.aspx) , qui se tiendra du 6 au 8septembre à Taipei." Notre gamme de solutions Edge contribue à garantir la fiabilité, la sécuritéet la disponibilité des processus et infrastructures industriels en assurant uneprotection proactive des actifs informatiques et en éliminant les actesmalveillants au cours de la phase cruciale de production. ", a déclaré TerenceLiu, directeur général de TXOne Networks. " L'introduction de notre capacitéunique de génération automatique de règles dans Edge V2 est une avancée pour lesentreprises de semi-conducteurs et les organisations dans des secteurs tels quela fabrication, le pétrole et le gaz, l'automobile et les produitspharmaceutiques. Edge V2 élimine des mois d'efforts dans la préparation d'unenvironnement OT pour une segmentation efficace du réseau afin de maintenir lesopérations pendant les événements de cybersécurité. "Les environnements OT sont souvent des vastes réseaux diversifiés et plats où lacompromission d'un appareil peut rapidement se propager via un réseau interne àtous les autres appareils connectés. La segmentation efficace du réseau est lapremière étape cruciale pour contrôler et atténuer les dommages des incidents desécurité. Mais définir les milliers de règles potentielles sur les protocoles etles signaux autorisés à être transmis dans un segment donné en cas de violationa historiquement été long, laborieux et prohibitivement cher.Le moteur Edge v2 permet une segmentation sans effort du réesau grâce à lagénération et à l'apprentissage automatisés de règles. La solution de TXOneNetworks apprend à partir du trafic de communication qui passe par le réseaud'une organisation et génère des listes de confiance de protocoles OTpersonnalisées pour cette infrastructure spécifique. Edge V2 est équipé d'uneconception de visibilité de réseau OT axée sur l'opération et d'un mécanisme dedéploiement de politique OT-intelligente avancé. La solution offre également unmécanisme de " patching virtuel " en ligne pour une protection proactive contreles vulnérabilités sans temps d'arrêt opérationnel, une flexibilité essentiellepour construire une posture de défense en profondeur et une analyse approfondieà travers une vaste gamme de protocoles de réseau.En savoir plus sur Edge (https://www.txone.com/products/network-defense/) .Suivez TXOne Networks sur Blog (https://www.txone.com/blog?utm_source=BusinessWire&utm_medium=press-release&utm_campaign=growth-pr-may-2023&utm_content=) ,Twitter (https://twitter.com/TXOneNetworks) et LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/txone-networks/posts/?feedView=all) .À propos de TXOne NetworksTXOne Networks offre des solutions de cybersécurité qui garantissent lafiabilité et la sécurité des systèmes de contrôle industriel et desenvironnements technologiques opérationnels. TXOne Networks collabore avec desfabricants de premier plan et des opérateurs d'infrastructures critiques pourdévelopper des approches pratiques et faciles à mettre en oeuvre en matière decyberdéfense. TXOne Networks propose des produits basés sur le réseau et sur lespoints d'extrémité pour sécuriser le réseau OT et les appareils critiques enutilisant une approche de défense en profondeur en temps réel . www.txone.com(http://www.txone.com)Contact:Contacts avec les médias dans le mondeLynette Leemailto:Lynette_lee@txone.comContacts avec les médias en AmériqueDe Anne O'Connell mailto:deanne_oconnell@txone.comMinu SeshasayeeInterprose for TXOne Networksmailto:minu_seshasayee@interprosepr.com+1 425.283.7426