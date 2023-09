SMATRICS entwickelt mit Ford die Plug & Charge Ladetechnologie

Wien (ots) - Österreichischer E-Mobilitätsspezialist mit neuem Angebot unter den

Top-5 in Europa



Nach gemeinsamer Entwicklung mit den Partnern Ford und Hubject hat SMATRICS als

Full-Service Provider die bequeme und sichere Plug & Charge (PnC)

Ladetechnologie im Portfolio produktiv gesetzt. Bei dieser neuen Technologie

erfolgt die Authentifizierung an der Ladesäule direkt über das E-Auto -

Anmelden, Aufladen und Abrechnung erfolgen automatisch, Ladekarte oder

Smartphone sind dafür nicht mehr notwendig. SMATRICS ist damit einer von nur

fünf produktiven Softwarenanbietern in Europa, die Plug & Charge anbieten.



"Der Ladevorgang muss für Kund:innen so bequem und so sicher wie möglich

ablaufen", sagt der CEO von SMATRICS Hauke Hinrichs. "Plug & Charge bietet

beides: einfaches Laden ohne Karte oder App und höchste Sicherheit. Wir sind

stolz, dass wir mit Ford einen der größten Autohersteller der Welt als

Entwicklungspartner an der Seite hatten."