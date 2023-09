Biberach (ots) - - TransnetBW erteilt Auftrag über rund neun Millionen Euro -

EQOS Energie überzeugt mit hochqualitativem Konzept und verlässlicher Abwicklung

- Neuartige Stromautobahn zentrales Element zur Umsetzung der Energiewende



Mit einem aktuellen Projekt in Baden-Württemberg steht EQOS Energie erneut an

vorderster Front in Sachen Energiewende. Das Profit Center

Österreich/Deutschland Süd-Ost der Business Unit Freileitungsbau arbeitet dort

an der Realisierung eines 22 Kilometer langen Abschnitts der ULTRANET-Leitung,

der ersten Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung im Netz vom

Auftraggeber TransnetBW. Der Beginn der Bauarbeiten ist für Oktober 2023

vorgesehen, mit der Fertigstellung ist 2024 zu rechnen.





ULTRANET ist ein Leitungsvorhaben der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung(HGÜ) im Rahmen des deutschen Netzentwicklungsplans Strom und wird alsvordringliche Netzmaßnahme eingestuft. Die von den ÜbertragungsnetzbetreibernTransnetBW und Amprion geplante innovative Stromautobahn wird von Philippsburgin Baden-Württemberg bis nach Osterath in Nordrhein-Westfalen verlaufen und kanngroße Strommengen in beide Richtungen über weite Strecken verlustarm übertragen.Weiterhin soll ULTRANET durch den Korridor A Nord bis nach Emden an dieNordseeküste verlängert werden.Leistungsstarkes Netz für die EnergiewendeThomas Reichel, Geschäftsführer und Leiter der Business Unit Freileitungsbau vonEQOS Energie: "Mit der Beauftragung in dem Projekt ULTRANET, Abschnitt B1 vonMannheim-Wallstadt bis Philippsburg, kann EQOS Energie abermals dieQualitätsführerschaft beim Ausbau der Energie-Infrastruktur unter Beweis stellenund ihren Teil zur Klimaneutralität und nachhaltigem Wohlstand beitragen. DasÜbertragungsnetz muss künftig in der Lage sein, große Mengen an grüner Energieaus Windparks in Norddeutschland zu Verbraucherzentren und Industriestandortenim Westen und Süden zu transportieren.Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen spielen in einer modernenEnergie-Infrastruktur aufgrund ihrer besonderen Leistungsfähigkeit eineentscheidende Rolle bei der Integration erneuerbarer Energien."Die Vorteile von HGÜ-Leitungen: geringe Übertragungsverluste, höhere Kapazitätensowie gute Steuerbarkeit angesichts schwankender Energiemengen aufgrund deutlichwachsender Anteile von Wind- und Sonnenenergie. Der Austausch der Leiterseileund Armaturen in diesem Bauabschnitt findet auf bestehenden Leitungstrassenstatt und somit müssen, in diesem Bereich, keine zusätzlichen Masten errichtetwerden.Neuartige Komponenten und Einsatz von Helikoptern"In diesem Bauabschnitt übernimmt EQOS Energie im Bereich zwischen denUmspannwerken Philippsburg und Heidelberg Neurott die Neubeseilung für denGleichstromkreis. Dabei werden neuartige Baukomponenten integriert", erläutertGerald Adelsgruber, der Leiter des EQOS Energie Profit CentersÖsterreich/Deutschland Süd-Ost. Abhängig von den Gegebenheiten in den jeweiligenBauabschnitten wird EQOS Energie mit zumindest fünfzehn MitarbeiterInnen vor Ortsein. "Wir konnten den Kunden mit einem fundierten Konzept überzeugen. Unser topausgebildetes Montage-Team steht für die termingerechte Umsetzung der Arbeiten.Für die Vorseilmontage werden wir sogar Helikopterpiloten einsetzen", schließtAdelsgruber.Über EQOSAls Qualitätsführer und mit dem begehrtesten Team in unserer Branche sichern wirfür unsere KundInnen den Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur fürEnergie, Telekommunikation und Schienenverkehr. Somit tragen wir zum Ziel derKlimaneutralität und dem nachhaltigen Wohlstand einer modernen Gesellschaft bei.Tag für Tag arbeiten knapp 1.700 EQOS-MitarbeiterInnen an über 40 Standorten infünf Ländern aktiv daran mit. Ihre Expertise erstreckt sich dabei entlang dergesamten Wertschöpfungskette - vom Engineering über die Montage bis zur Wartung.EQOS im Internet: http://www.eqos-gruppe.com/ . Aktuelle EQOS Nachrichten:https://eqos-gruppe.com/pressemitteilung/EQOS. Ready for the future.Pressekontakt:EQOSHeike Carmen FloryT: +49 2336 4279-210M: +49 174 3487674mailto:heike.flory@eqos-energie.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/133922/5595448OTS: EQOS Energie