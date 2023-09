HAMBURG (dpa-AFX) - Die Folgen der Corona-Pandemie machen sich laut einer neuen Studie weiterhin im Freizeitverhalten der Deutschen bemerkbar. "Die Bürger surfen im Internet, lassen sich durch das Fernsehprogramm informieren, unterhalten oder berieseln, sind in sozialen Netzwerken unterwegs, telefonieren, texten oder streamen. Die eigene Couch wird so zum Epizentrum der modernen Freizeitgestaltung", sagte Prof. Ulrich Reinhardt am Dienstag in Hamburg bei der Vorstellung des "Freizeit-Monitor 2023". Die Umfrage wird seit mehr als 40 Jahren von der Stiftung für Zukunftsfragen von British American Tobacco erhoben.

Auf der Rangliste der beliebtesten Freizeitaktivitäten landete wie in den vergangenen vier Jahren "Internet nutzen" auf Platz 1. Von je 100 Befragten gaben 97 das als regelmäßige Freizeitaktivität an (wenigstens einmal pro Woche). Auf den weiteren Plätzen landeten "Fernsehen" (84), "Musik hören" (83), "sich mit PC, Laptop, Tablet beschäftigen" (82) und "E-Mails lesen oder schreiben" (81). Danach folgen "Handy spielen" (78), "Radio hören" (72) und "Eigenen Gedanken nachgehen" (72). "Fernsehen bleibt sehr beliebt, hat aber auf Dauer kaum eine Chance gegen das Netz", sagte Reinhardt.