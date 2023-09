Falkensteiner im TOP GEWINN Image Ranking 2023 wieder beliebteste Tourismusmarke der Österreicherinnen und Österreicher

Wien (ots) - Bereits zum sechsten Mal in Folge sichert sich die Falkensteiner

Auch in diesem Jahr erzielte die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG)bei dem Ranking eindrucksvolle Ergebnisse. In der Kategorie "Freizeit/Tourismus"wurde Falkensteiner erneut auf Platz 1 gewählt - und das bereits zum sechstenMal in Folge. In der Gesamtbewertung verteidigt das österreichischeTourismusunternehmen den 13. Platz."Wir freuen uns sehr über das große Vertrauen, das die Österreicherinnen undÖsterreicher unserem Unternehmen und der Marke Falkensteiner entgegenbringen",so Otmar Michaeler, CEO der FMTG. "Das aktuelle Ergebnis des diesjährigen TOPGEWINN Image Rankings bestätigt erneut unseren eingeschlagenen Weg und motiviertuns umso mehr, unsere Projekte mit noch größerem Engagement weiterzuentwickeln"Zu Beginn des Jahres wurde beispielsweise erfolgreich das Falkensteiner HotelMontafon als erstes 5-Sterne-Familienhotel der Region eröffnet. Das Hotel, dasTeil der exklusiven "Leading Hotels of the World" ist, wurde bereits vor seinerEröffnung als klimaneutraler Betrieb ausgezeichnet und punktet unter anderemdurch eine nachhaltige Energieversorgung oder ein spannendes Ecotainment Konzeptfür Kinder.Die FMTG-Crowd-StrategieDas große Vertrauen in die Marke ist auch in den Crowdinvestment-Kampagnen derTourismusgruppe spürbar. Seit letztem Jahr ist die eigene digitaleInvestmentplattform FMTG Invest fixer Bestandteil der Unternehmensstruktur. Nachacht erfolgreichen Crowd-Kampagnen wurde diese 2022 als eigener Geschäftsbereichinnerhalb der FMTG gegründet. In weniger als einem Jahr konnten über die FMTGInvest über 25 Millionen Euro an Kapital generiert werden. Dieses fließt in dieEntwicklung neuer FMTG-Projekte.Falkensteiner Park Resort Lake GardaDas neueste Projekt der FMTG entsteht derzeit am Gardasee in Italien. In dermalerischen Stadt Saló soll bis 2025 das Falkensteiner Park Resort Lake Gardarealisiert werden, mit einem 5* Hotel als Teil der Premium Collection sowiePremium Living Apartments. Für das Architekturkonzept sowie das Interior Designzeichnet Architekt Matteo Thun verantwortlich. Das Projekt wird eingebettet ineinen botanischen Park, designt von Star-Landschaftsarchitekt João Nunes vonPROAP. Aspekte, wie CO2-neutrale Mobilität sowie eine unabhängigeEnergieversorgung sind Teil des Konzepts.Über die Falkensteiner Gruppe:Die FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG ist eines der führendenTourismusunternehmen in privater Hand in sechs europäischen Ländern. Unter ihremDach vereint sie die Bereiche Falkensteiner Hotels & Residences mit derzeit 27Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, drei Appartement-Anlagen und einem PremiumCampingplatz, die FMTG Development, die FMTG Invest und den TourismusberaterMichaeler & Partner.Foto Otmar Michaeler, CEO der FMTG: https://falkensteiner.canto.global/b/GE4A3