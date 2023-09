Nexaro erschließt neues Händlernetzwerk durch Partnerschaft mit GVS Group (FOTO)

Wuppertal (ots) - Durch den Zusammenschluss mit der GVS Group stellt das

Wuppertaler Technologie-Start-Up Nexaro seinen Vertrieb künftig breiter auf. Ab

sofort ist es möglich Nexaros innovativen Cobotic-Ansatz, bestehend aus dem

Nexaro NR 1500 und der dazugehörigen Software-Lösung, dem Nexaro HUB, über alle

Mitgliedbetriebe der GVS Group in Deutschland und Österreich zu erwerben. Nexaro

profitiert dabei von dem bestehenden umfangreichen Vertriebsnetzwerk der

Fachgroßhändler.



"Wir freuen uns sehr, diesen neuen starken Partner an unserer Seite zu wissen.

Mit der GVS Group als eine der erfolgreichsten Fachgroßhandelsgruppen in der

professionellen Reinigungs- und Pflegebranche, haben wir die besten

Voraussetzungen geschaffen, sowohl in Deutschland als auch in Österreich unseren

Kundenstamm noch besser zu betreuen und weiter auszubauen", erklärt Steffen

Mateja, Head of Sales von Nexaro. "Der Vertrieb unserer innovativen

Cobotic-Systemlösung wird über ein Netzwerk von Fachgroßhändlern und

Außendienstlern der GVS Group gesteuert. Mit insgesamt 14 Mitgliedsbetrieben in

Deutschland und Österreich können wir unseren Kundinnen und Kunden gemeinsam mit

der GVS Group in Zukunft einen optimalen und vor allem standortnahen Service

garantieren."