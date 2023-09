BGW veröffentlicht Trendbericht Wie geht es angestellten Ärztinnen und Ärzten?

Hamburg (ots) - Wie steht es um die Arbeitssituation und die Gesundheit von

angestellten Ärztinnen und Ärzten in Deutschland? Diese Gruppe stellt fast drei

Viertel aller berufstätigen Ärztinnen und Ärzte dar. Die Berufsgenossenschaft

für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) beleuchtet in ihrem jetzt

veröffentlichten Bericht "Die Berufsgesundheit des medizinischen Fachpersonals

auf dem Prüfstand" Langzeittrends positiver und negativer Einflussfaktoren.



Eine differenzierte Betrachtung ermöglicht die Anwendung des Konzepts der

sozioökonomischen Berufsgesundheit, das die BGW im vergangenen Jahr gemeinsam

mit der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) und DIW Econ vorgestellt hat:

Untersucht werden dabei Entwicklungen der Faktoren Ressourcen,

Arbeitsbedingungen, Arbeits- und Erwerbsfähigkeit sowie Medien-Meinungsklima.

Als Datenbasis dient das sozio-oekonomische Panel (SOEP), das in seiner

aktuellsten Publikation Daten bis 2020 berücksichtigt. Ergänzend werden Angaben

aus weiteren Quellen ausgewertet, wie zum Beispiel von der Bundesärztekammer und

dem Marburger Bund.