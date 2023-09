München/Bonn (ots) - Die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie,Hildegard Müller, fordert für die Industrie mehr erneuerbare Energie. "Hier mussdie Bundesregierung ihre Hausaufgaben noch besser machen." Hinsichtlich derWettbewerbsfähigkeit des Standortes teile die deutsche Autoindustrie denkonjunkturellen Pessimismus anderer Branchen. Ein staatlich gedeckelterIndustriestrompreis helfe der Branche nicht; stattdessen bräuchte es einGesamtpaket aus Entlastung der Unternehmen durch das Senken der Stromsteuer undeiner generellen Erhöhung der Energiemenge, so Müller im Interview mit demFernsehsender phoenix.Mit Blick auf die Digitalisierung forderte Müller eine "mutige Gesetzgebung",die es ermögliche, durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz das Fahren"noch sicherer und noch komfortabler" zu machen. "Wir merken, dass in anderenLändern das, was wir technisch können, schneller einsetzbar und umsetzbar ist",monierte die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie. Die Branche"investiert in den nächsten fünf Jahren 250 Milliarden Euro" in neueTechnologien, so die Verbandschefin. Auf die Frage, was deutsche Autobauer vonder chinesischen Konkurrenz lernen könnten, antwortete Müller: "Schnelligkeitbei Entscheidungen." In der Volksrepublik würden schnell und unbürokratischMöglichkeiten geschaffen. Von den dort entwickelten Innovationen profitiertenauch deutsche Autohersteller, so deren Cheflobbyistin bei phoenix.Das gesamte Interview finden Sie in Kürze auf http://www.phoenix.dePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192mailto:kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6511/5595510OTS: PHOENIX