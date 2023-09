BERNSTEIN RESEARCH stuft GIVAUDAN AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2500 Franken belassen. Nach dem starken Auf und Ab der Branche seit 2020 sollte die Entwicklung 2024 wieder in normaleren Bahnen verlaufen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe also Fortschritte. Mit Blick auf einzelne Aktien bevorzugt der Experte solche von Chemieunternehmen, die eher auf die Halbleiter- und Elektronikbranche ausgerichtet seien, statt von denen mit starkem Fokus auf die Industrie./mis/laVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2023 / 22:58 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2023 / 05:04 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 3.039EUR gehandelt.