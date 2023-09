Birkenstock nimmt Produktion in Mecklenburg-Vorpommern auf

PASEWALK (dpa-AFX) - Der Schuhhersteller Birkenstock hat eine neue Produktionsstätte in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) in Betrieb genommen. Mit einer Summe von 110 Millionen Euro handelt es sich um die größte Einzelinvestition in der Geschichte der Firma, wie das Unternehmen aus Linz in Rheinland-Pfalz am Dienstag in Pasewalk mitteilte. Die Bauzeit für das neue Werk im Industriepark Berlin-Szczecin unweit der Autobahn 20 betrug 17 Monate. In Pasewalk arbeiten derzeit 200 Mitarbeiter, auf längere Sicht sollen es insgesamt 1000 Beschäftigte werden. Der Bau gilt als eine der größten MV-Firmeninvestitionen seit 1990.

Birkenstock stellt in Vorpommern unter anderem Sandalen mit orthopädischem Fußbett her, die weltweit in mehr als 100 Länder geliefert werden sollen. Die Birkenstock-Gruppe hat nach eigenen Angaben weltweit 6200 Mitarbeiter. Mit dem neuen Werk in Pasewalk soll vor allem der Standort Görlitz in Sachsen entlastet werden. Dort habe man positive Erfahrungen mit einer Produktion im deutsch-polnischen Grenzgebiet gesammelt.

Das Industriegebiet rund 120 Kilometer von Berlin entfernt stand lange Jahre leer. Nach intensiver Werbung hatte sich bereits ein Regalhersteller aus Süddeutschland angesiedelt, laut Wirtschaftsförderung gibt es inzwischen weitere Interessenten./ww/DP/ngu