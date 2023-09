Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg/Madrid (ots) - In der aktuellen Wirtschaftslage mit einer Inflation von6,1 Prozent und steigenden Zinsen bleiben die Deutschen bei der Geldanlage eherkonservativ und bauen neben Sicherheit insbesondere auf Flexibilität. Dieszeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage der Digitalbank Openbankunter 1.023 Bundesbürgern ab 18 Jahren im Juni 2023.* Beim Blick darauf, welcheKriterien für die Umfrageteilnehmer bei der Geldanlage am wichtigsten oderzweitwichtigsten sind, ist die Sicherheit mit ganzen 50 Prozent die Topantwort.Flexibilität und leichte Verfügbarkeit des Geldes landen mit 36 Prozent auf demzweiten Platz, gefolgt von Rendite mit 28 Prozent. "Vor dem Hintergrund hoherVerbraucherpreise und der Sorge vor ungeplanten Investitionen ist es für vieleMenschen neben einem vertrauensvollen Verhältnis zu ihrer Bank und derSicherheit ihrer Finanzen immer wichtiger, frei und spontan über ihr Geldverfügen zu können", erklärt Steve Langer, Market Director Germany bei derOpenbank.Auf die Frage, wie lange sie bereit wären ihr Geld fest anzulegen, etwa aufeinem Festgeldkonto, antworten 26 Prozent, dass sie dies gar nicht möchten,sondern flexiblen Zugriff auf ihr Geld wünschen. "Für solche Personen könntenFlexgeldkonten, also eine Mischung aus Fest- und Tagesgeldkonto, eine passendeOption. Dabei legen die Kunden ihr Geld wie auf einem klassischen Festgeldkontofür einen bestimmten Zeitraum fest an, können jedoch ohne Strafzahlung vorzeitigkündigen und über ihr Geld verfügen", sagt Langer. 8 Prozent der Befragten wärenbereit, ihr Geld immerhin bis zu sechs Monate fest anzulegen, für weitere 15Prozent läge die Grenze bei einem Jahr. 7 Prozent wollen aktuell noch abwarten,ob die Zinsen weiter steigen.Trotz Kaufkraftverlust bleiben die Deutschen zurückhaltend bei der GeldanlageKonkret danach befragt, welche Anlageformen sie vor dem Hintergrund der hohenInflation und der steigenden Zinsen als attraktiv ansehen, sind dieTop-Präferenzen recht ausgeglichen: Jeweils 22 Prozent nannten ETFs und Fondssowie Gold. Je 20 Prozent halten im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld Tagesgeldund Immobilien für eine vielversprechende Geldanlage. Ganze 23 Prozent derUmfrageteilnehmer geben jedoch an, dass für sie keine Geldanlage attraktiv sei."Diese Zahl ist mit Blick auf die aktuelle Inflation durchaus überraschend. DieInflation hat bei unverzinstem Geldvermögen langfristig erhebliche Auswirkungenauf die Kaufkraft", erklärt Langer. "Durch ETFs, Fonds oder attraktiv verzinsteTages- oder Flexgeldkonten können Anleger flexibel bleiben und gleichzeitig denKaufkraftverlust vermindern oder gar ausgleichen."