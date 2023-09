Sernova ernennt Cynthia Pussinen zur CEO - Renommierte Branchenexpertin mit umfassender kommerzieller Erfahrung übernimmt die Leitung der nächsten Wachstums- und Entwicklungsphase

Sernova wird Telekonferenzen für Investoren durchführen

London, Ontario, den 5. September 2023 / IRW-Press / – Sernova Corp. (TSX:SVA) (OTCQB:SEOVF) (FWB/XETRA:PSH), ein Unternehmen im klinischen Stadium und Marktführer für Zelltherapeutika, hat heute bekannt gegeben, dass sein Board of Directors Frau Cynthia Pussinen zur Chief Executive Officer (CEO) ernannt und in das Board of Directors aufgenommen hat. Dr. Philip Toleikis, der das Unternehmen seit dem Jahr 2009 als President und CEO geleitet hat, wird die Rolle des Chief Technology Officers (CTO) übernehmen.

Das Fachwissen von Frau Pussinen erstreckt sich auf die gesamte Arzneimittelentwicklung von der Forschung bis zur Kommerzialisierung. Sie leitete die Entwicklung, Lizenzierung, Vermarktung und/oder anschließende Bereitstellung von mehr als fünfzehn (15) neuen medizinischen Therapien für Patienten auf der ganzen Welt, darunter auch die Präparate Obizur (Antihämophiliefaktor [rekombinant], Schweinesequenz), Eraxis (Anidulafungin), Zmax (Azithromycin mit verlängerter Freisetzung) und LUXTURNA (Voretigen Neparvovec), das als erste Gentherapie sowohl in den USA als auch in der EU zugelassen wurde.

Frau Pussinen war zuletzt Chief Technical Officer bei Spark Therapeutics, einem voll integrierten kommerziellen Gentherapieunternehmen und Mitglied der Roche Holding (www.roche.com/innovation/structure/spark). Vor ihrem Einstieg bei Spark im Jahr 2021 bekleidete Frau Pussinen diverse Führungsrollen und war unter anderem sechs Jahre lang bei Ipsen Biomeasure und Ipsen Biosciences - zwei auf Forschung & Entwicklung spezialisierte Tochtergesellschaften von Ipsen (www.ipsen.com) in den USA - tätig, wo sie die Funktionen des President und CEO ausübte.

Sie war maßgeblich am Veräußerungsprozess von Obizur (Medikament zur Behandlung von Blutungsepisoden bei Patienten mit erworbener Hämophilie) und der dazugehörigen Produktionsinfrastruktur an Baxter beteiligt. Frau Pussinen war zudem Executive Vice President, Technical Development, Operations & Supply Chain bei der Firma Actinium Pharmaceuticals, Inc. sowie Global Vice President und General Manager, Life Sciences and Specialty Chemicals bei der Firma Honeywell International.