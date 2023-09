Fury ernennt Isabelle Cadieux zum Verwaltungsratsmitglied

Frau Cadieux ist von Beruf Geologin und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Mineralexploration und Finanzierung im Bergbausektor. Zuletzt war sie Managing Director, Investment bei SIDEX, einem institutionellen Fonds in Quebec, der Explorationsunternehmen, darunter auch Fury, finanziert, und hält weiterhin Anteile an Fury, wo sie von 2001 bis 2023 tätig war. Ihre Erfahrung in der Mineralexploration in Kanada und im Ausland umfasst Positionen bei AGIP (1980-1983 in Saskatchewan), AREVA (1988-1992 in Québec, Ontario und den Northwest Territories) und Channel Resources (1996-1999 in Burkina Faso) und deckt ein breites Spektrum an Erzlagerstätten und mineralischen Rohstoffen ab, insbesondere Gold, Kupfer und Uran. Sie hat einen M.Sc. in Mineralienexploration (MINEX) von der McGill University und einen B.Sc. in Geologie von der University of Ottawa.

Frau Cadieux war 2008 Präsidentin des Ordre des géologues du Québec (OGQ), gehörte von 2005 bis 2010 dem Vorstand an und war von 2007 bis 2011 Direktorin des Canadian Council of Professional Geoscientists, wo sie den OGQ vertrat. Von 2011 bis 2016 war sie Mitglied des Exekutivausschusses des UQAT-UQAM-Lehrstuhls für Unternehmertum im Bergbau. Während ihrer gesamten Laufbahn war sie in verschiedenen branchenbezogenen Organisationen tätig, unter anderem in der Québec Mineral Exploration Association (AEMQ), dem Canadian Institute of Mines and Metallurgy (CIM), Minalliance und Mine d'Avenir.

"Im Namen des Board of Directors freue ich mich, Isabelle bei Fury willkommen zu heißen. Ihre umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Mineralexploration und Finanzierung, insbesondere in Quebec, wird die diversifizierten Kompetenzen unseres Boards und die Fähigkeit von Fury, das bedeutende Entdeckungspotenzial unseres Portfolios an kanadischen Projekten weiter zu erforschen, weiter stärken", sagte Brian Christie, Vorsitzender von Fury.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen in Kanada positioniert ist und eine Position von 59,5 Millionen Stammaktien an Dolly Varden Silver Corp (23,4 %) hält. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Exploration zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Margaux Villalpando, Leiterin Investor Relations

Telefon: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Keine Aufsichtsbehörde hat den Inhalt dieses Dokuments genehmigt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Fury Gold Mines Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 0,379EUR gehandelt.