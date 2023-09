Der Produktionsstandort von DMEGC Solar in Lianyungang nimmt den Betrieb auf und produziert das erste hocheffiziente 5-GW-Solarmodul

DONGYANG, China, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar feierte vor Kurzem einen bedeutenden Meilenstein mit seinem ersten hocheffizienten 5-GW-Solarmodul aus der Produktionsstätte in Lianyungang, was den Übergang der Produktionsstätte in die Großserienproduktion markierte. Der Standort ist nicht nur die fünfte intelligente Fertigungsbasis von DMEGC Solar, sondern stellt auch den zweitgrößten Betrieb in der Region dar.

Die neue Basis mit einer geplanten Produktionskapazität von 5 GW nutzt großformatige TOPCon-Hocheffizienzzellen des Typs N und eine Reihe branchenführender Technologien, einschließlich SMBB + Half-Cell, verlustfreies Laserschneiden und High-Density-Verpackungen. Diese Technologien versprechen eine überragende Leistung in Bezug auf Leistung, Effizienz, Bifazialität, Temperaturkoeffizienz und Schwachlichtleistung. Die Module sind für eine maximale Ausgangsleistung von 630 W und einen Wirkungsgrad von 22,54 % ausgelegt, wodurch sie sich für eine Reihe von Applikationen wie große Kraftwerkprojekte und verschiedene „PV +"-Szenarien eignen. Das fortschrittliche Design steigert effektiv die Stromerzeugung und senkt die Stromgestehungskosten (levelized cost of electricity, LCOE), was der wachsenden Nachfrage des Marktes nach hocheffizienten Hochleistungsmodulen entgegenkommt.

Mit seinem Engagement für grünes, intelligentes und nachhaltiges Wachstum hat der DMEGC Solar-Standort in Lianyungang Automatisierung, Digitalisierung und Intelligenz integriert, um eine hochmoderne digitale intelligente Fabrik zu schaffen. Der Übergang zur digitalen Fertigung unterstützt die Produktion effizienter, zuverlässiger PV-Module. Die Basis bereitet sich darauf vor, ihre Initiative „100 % Green Power" ins Leben zu rufen, die in ihren Herstellungsprozessen auf Null-CO2-Emissionen abzielt und die einen Maßstab für grüne, kohlenstoffneutrale Fabriken in der Branche setzt.

Die Umstellung auf die Massenproduktion am Standort Lianyungang unterstreicht einen entscheidenden Moment beim Eintritt von DMEGC Solar in den N-type TOPCon-Markt. Durch die Nutzung seines Fachwissens in den Bereichen industrielles Kettenmanagement, technologische Forschung und Entwicklung sowie intelligente Fertigung zielt DMEGC Solar darauf ab, die Produktionseffizienz zu steigern, die Produktqualität zu verbessern, die Produktionskosten zu senken und Lieferungen zu beschleunigen. Dieses Engagement gewährleistet nicht nur ein erweitertes Sortiment an erstklassigen Modulen, sondern festigt auch das Engagement von DMEGC Solar, gemeinsam mit seinen Partnern eine umweltfreundlichere, kohlenstoffarme Zukunft zu fördern.

