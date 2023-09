Collective Metals erörtert Whipsaw Property und andere Mineralvorkommen und ihre Bedeutung für die Princeton Projekt

- Bei früheren Arbeiten wurden Kupfer, Gold, Silber, Zink und Blei identifiziert, von denen viele als porphyrische Kupfer-Gold-Mineralisierung interpretiert werden.

- Es wurden alkalische porphyrische Cu-Au-Mineralvorkommen identifiziert, die porphyrische Merkmale aufweisen, die denen der Copper Mountain-Erzkörper ähneln.

5. September 2023 - VANCOUVER, B.C. - COLLECTIVE METALS INC. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FSE: TO1) (das "Unternehmen" oder "Collective") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-meta ... - interpretiert das Grundstück Whipsaw, westlich von und unmittelbar angrenzend an das südlichen Princeton-Projekt ("Projekt") als bedeutend für die weitere Evaluierung des Projekts und seines mineralischen Potenzials. Die auf dem Grundstück Whipsaw durchgeführten Arbeiten haben bis heute, eine Kupfer-, Gold-, Silber-, Zink- und Bleimineralisierung identifiziert, die mit dem Porphyrbestand von Whipsaw in Zusammenhang steht und in erster Linie eine porphyrbezogene Kupfer-Gold-Mineralisierung umfasst.

Christopher Huggins, Chief Executive Officer von Collective, kommentierte: "Es gibt eine starke Unterstützung für zusätzliche Explorations- und Entdeckungsmöglichkeiten in diesem Bereich unseres Projekts. Es besteht das Potenzial, dass sich der mineralisierte Halo des Whipsaw-Porphyrs aus dem Eozän im Westen und die Porphyr-Alteration und Mineralisierung aus der späten Trias am östlichen Rand in der Nähe von Copper Mountain auf das Grundstück ausdehnen. Die hier besprochenen MINFILE-Vorkommen zeigen das ungenutzte Potenzial dieses Projekts für mehrere, einzigartige Mineralisierungszentren."

Kupfer-, Molybdän- und Goldmineralisierungen kommen hauptsächlich in den Gesteinen der Nicola-Gruppe vor, die mit dem Kontakt des Whipsaw-Porphyrs verbunden sind. Mineralisierte Vorkommen, die Gold, Silber, Zink und Blei in pyrithaltigen Quarzadern und im an die Adern angrenzenden Wandgestein enthalten, wurden in historischen Bohrlöchern identifiziert. Diese Bohrlöcher, die auf der Grundlage von geophysikalischen und geochemischen Untersuchungen in Verbindung mit der Geologie gebohrt wurden, ergaben bedeutende Abschnitte mit 0,2 % bis 0,3 % Cu-Mineralisierung und etwas Molybdän.

Von den zwölf separaten und unterschiedlichen MINFILE-Vorkommen, die auf dem Grundstück Whipsaw identifiziert wurden, werden zwei, Whipsaw (092HSE102) und Whipsaw - South Zone (092HSE265), als Beleg für eine Mineralisierung im Porphyrstil interpretiert. Zu den MINFILE-Vorkommen in den angrenzenden Gesteinen der Nicola-Gruppe gehören hydrothermale, aderhaltige Mineralisierungen, die als zonenförmiger mineralisierter Halo interpretiert werden, der die Whipsaw-Lagerstätte umgibt, wie beispielsweise 41 Mile Creek (092HSE266). Weitere MINFILE-Vorkommen werden als Beleg für ein mafisches, vulkanogenes Massivsulfidpotenzial im Gestein der Nicola-Gruppe interpretiert, darunter T.G.S. (092HSE206), Knight and Day (092HSE072), Marian (092HSE074), Metestoffer (092HSE097) und S and M (092HSE073). Diese MINFILE-Vorkommen werden so interpretiert, dass sie auf ein ähnliches Mineralienpotenzial in der südlichen Hälfte des Projekts hindeuten.

Zu den MINFILE-Vorkommen im Copper-Mountain-Camp östlich des Highway 3, die als Beispiele für die Zielmineralisierung auf dem Projekt interpretiert werden, zählen Friday Creek (092HSE033), Deep Gulch (92HSE080), T (092HSE104) und Norma (092HSE143). Diese Vorkommen enthalten Kupfer- und Goldmineralisierungen und werden als alkalische porphyrische Cu-Au-Vorkommen klassifiziert, die den Copper Mountain-Erzkörpern ähneln.

Das Vorkommen Goldrop MINFILE schließlich, das sich unmittelbar nördlich des Korridors Trojan - Condor befindet, wird als Feldspat-porphyrischer Andesit mit geringer Verkieselung und Chloritisierung beschrieben, der gelegentlich Zonen mit intensiven Kalzitgängen von bis zu mehreren Metern Breite enthält. Diese Abschnitte mit Kalzitgängen sind mit massivem Pyrit und Sphalerit sowie geringem Chalkopyrit mineralisiert. Die Verbindung von Kalzitgängen mit einer geringfügigen Verkieselung wird so interpretiert, dass sie Ähnlichkeiten mit der an anderer Stelle auf dem Projekt beschriebenen Eisencarbonat-Kieselerde-Alteration aufweist (z. B. Fourteen Mile Creek, Massey et al. 2009-08).

Im Hinblick auf die zuvor auf dem Projekt identifizierte Mineralisierung ergaben Schürfproben nordwestlich und westlich des Trojan-Condor-Korridors anomale Cu-, Mo- und Ag-Werte, die darauf hindeuten, dass sich die mit dem Whipsaw Stock Porphyr-Cu-System assoziierte Mineralisierung nach Osten auf das Projekt erstrecken könnte. Darüber hinaus ist die kalkhaltige Matrix des vulkanischen Gesteins innerhalb der unteren Sequenz der Nicola-Gruppe lokal und variabel zu Skarn mit damit verbundenen Sulfiden umgewandelt. Mehrere Schürfproben, die im nordwestlichen Teil des Kartengebiets entnommen wurden, stehen in räumlichem Zusammenhang mit Gebieten mit orange-brauner Eisencarbonat-Kieselerde-Alteration im Vulkangestein der Nicola Group. Die Analysen der Proben ergaben variable, jedoch erhöhte As- und Ag-Werte sowie mäßige Au- und Cu-Werte.

Abbildung 1: Karte der Mineralvorkommen, die MINFILE-Vorkommen innerhalb des Trojan-Condor-Korridors sowie im Osten (Copper Mountain Mine Camp) und Westen (Whipsaw Property) zeigt.

Abbildung 2 - Geologische Karte des Grundstücksgebiets, einschließlich des Grundstücksgebiets Whipsaw Creek, siehe Abbildung 3 für den Schlüssel zu den geologischen Einheiten. Abkürzungen: BF, Boundary fault (Grenzverwerfung); BBF, Baby Buggy fault (Baby-Buggy-Verwerfung); SFF, Similkameen Falls fault (Similkameen-Fall-Verwerfung); WF, Whipsaw Creek fault (Whipsaw-Creek-Verwerfung); FF, Frenchy Creek fault (Massey et al., 20082 ).

Abbildung 3 - Geologische Einheiten im Kartengebiet. Abkürzungen der Nicola-Gruppe: s, klastische Sedimentgesteine; p, Phyllit; v, vulkanische Gesteine; vs, vulkanisch-klastische Sedimentgesteine; v', schieferhaltige vulkanische Gesteine. Abkürzungen des metamorphen Gürtels Eastgate-Whipsaw: a, Amphibolit; q, Quarzit-Biotit-Quarz-Schiefer; m, gemischte metavulkanisch-metasedimentäre Einheit. Abkürzungen für Intrusionseinheiten: w, Whipsaw-Porphyr; d, Diorit; p, Pyroxenit; SFF, Similkameen Falls-Verwerfung. (Massey et al., 20082 ).

Es wurde ein interpretierter Graben vorgeschlagen (Rockell, 2011), der durch das Whipsaw-Creek-Verwerfungssystem im Westen und die Boundary Fault im Osten begrenzt wird. Der vorgeschlagene Graben wurde so interpretiert, dass er eine Deckensequenz der Princeton-Gruppe, die sich nach Osten hin verdickt, und die darunter liegenden Gesteine der Nicola-Gruppe konserviert hat. Nach dieser Interpretation wurden die Gesteine innerhalb des Grabens nach unten verschoben, und zwar sowohl in Bezug auf die zahlreichen Mineralvorkommen der Copper Mountain Mine (im Osten) als auch auf die mineralisierten Whipsaw Stock- und Nicola Group-Grundgesteine im Westen. Daher wird davon ausgegangen, dass die im Projekt an der Oberfläche identifizierte Mineralisierung, insbesondere in Bezug auf den Trojan-Condor-Korridor, mit einer höheren strukturellen Ebene (siehe Pressemitteilung vom 1. August 2023) und der entsprechenden Mineralisierung in der Tiefe (siehe Pressemitteilung vom 10. August 2023) korreliert.

Abbildung 4 - Regionale luftgestützte magnetische Intensität und interpretierter Graben. Weiße gepunktete Linien definieren einen interpretierten Keil, der von der Boundary Fault (Osten) und einer Verwerfung östlich der Whipsaw Fault begrenzt wird, die ungefähr dem Kontakt der Nicola Princeton Group folgt. Innerhalb des so definierten Keils ist die Intensität der magnetischen Merkmale geringer als die der magnetischen Hochpunkte außerhalb des Keils, sowohl im Osten (Copper Mountain) als auch im Westen. Die Interpretation lautet daher, dass es sich bei dem Gebiet innerhalb des Keils um einen komplexen Graben handeln könnte, möglicherweise mit einer größeren Abwärtsverschiebung im Süden im Vergleich zum Norden3 .

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist über eine Straße leicht zu erreichen und liegt unmittelbar westlich des Highway 3 südlich von Princeton, BC, in einem gut etablierten Bergbaudistrikt mit ausgezeichneter Infrastruktur, lokalen Arbeitskräften und Unterstützungsdiensten. Das Projekt beherbergt das Potenzial für die Identifizierung eines (oder mehrerer) alkalischen Kupfer-Gold-Porphyr-Vorkommens, das vom Alter und vom Lagerstättentyp her der Mine Copper Mountain ähnelt. Das Projekt liegt auch etwa 10 km westlich der derzeit produzierenden Mine Copper Mountain von HudBay Minerals Inc., die eine nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserve von 702 Mt mit 0,24 % Kupfer2 beherbergt.

Allgemeines Unternehmens-Update

Das Unternehmen teilt mit, dass die Option, die dem Unternehmen im Rahmen einer endgültigen Vereinbarung zwischen Rover Metals Corp. und Silver Range Resources Ltd.

(SSR") gewährt wurde, wonach das Unternehmen eine Beteiligung von bis zu 75 % am Grundstück Up Town Gold von SSR erwerben könnte (siehe Pressemitteilung vom 6. Dezember 2020), beendet wurde.

Qualifizierte Person

Diese Pressemitteilung wurde von Rick Walker, P. Geo. geprüft und genehmigt, der als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens für das Projekt Princeton Property gemäß den Bestimmungen von NI 43-101 fungiert.

Die veröffentlichten Informationen sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung auf dem Projekt Princeton.

Über Collective Metals:

Collective Metals Inc. (CSE: COMT | OTC: CLLMF | FSE: TO1) ist ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration von Edelmetallen in Nordamerika spezialisiert hat. Das Vorzeigegrundstück des Unternehmens ist das Projekt Princeton, das im südlichen Zentrum von British Columbia, Kanada, etwa 10 km westlich der derzeit produzierenden Mine Copper Mountain liegt. Das Projekt Princeton besteht aus 29 Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von etwa 28.560 ha (70.570 Acres) in einem gut dokumentierten und ergiebigen Kupfer-Gold-Porphyr-Gürtel und ist über eine Straße unmittelbar westlich des Highway 3 leicht erreichbar.

Das unternehmenseigene Lithiumprojekt Landings Lake befindet sich im Nordwesten von Ontario, wo zahlreiche Lithiumlagerstätten abgegrenzt wurden, die beträchtliche Reserven an Li2 O enthalten. Das Landings Lake Lithium Projekt befindet sich 53 km östlich von Ear Falls, Ontario, und umfasst 3.146 Hektar. Das Projekt Whitemud mit mehreren identifizierten Pegmatitaufschlüssen grenzt an das Projekt Landings Lake und besteht aus 381 einzelligen Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von 7.775 Hektar.

