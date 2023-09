LONDON (dpa-AFX) - Britische Wasserversorger haben laut Recherchen der BBC massiv illegal Abwasser ins Meer und in Flüsse geleitet. Das geht aus Daten hervor, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender vorlagen. Demnach ließen drei Unternehmen im Süden Englands im vergangenen Jahr insgesamt 3500 Stunden lang ungeklärte Abwässer ab, obwohl es nicht geregnet hatte.

In Großbritannien können ungeklärte Fäkalien in offene Gewässer geleitet werden, wenn ansonsten eine Überlastung der Kanalisation droht, weil viel Regen gefallen ist. Regnet es nicht, sind die Abwassereinleitungen illegal, weil dann auch die Konzentration an Fäkalien zu hoch ist.