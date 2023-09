Dr. Stefan Wolf Einen übereilten Ausstieg aus dem Verbrennermotor halte ich für falsch / Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall vor der Eröffnung der IAA Mobility in (AUDIO)

Anmoderation:



Heute Nachmittag um 14 Uhr wird in München die IAA Mobility von Bundeskanzler

Olaf Scholz eröffnet. Unter den zahlreichen Gästen aus Politik, Wirtschaft und

Industrie ist auch Dr. Stefan Wolf, Präsident des Arbeitsgeberverbandes

Gesamtmetall. Ganz sicher wird im Publikum über die Aussagen gestern von

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geredet, der von der Autoindustrie

Investitionen in den Standort Deutschland gefordert hat. Wir haben uns im

Vorfeld der Eröffnung mit dem Gesamtmetall-Präsident über die Habeck-Aussage,

die Bedeutung der IAA Mobility, das Messekonzept sowie über die Lage der

deutschen Automobilindustrie unterhalten.



1. Herr Dr. Wolf, am Vortag der IAA Mobility hat Bundeswirtschaftsminister

Habeck die Automobilhersteller aufgefordert, mehr in Zukunftstechnologien zu

investieren. Was sagen Sie als Präsident des Arbeitsgeberverbandes Gesamtmetall

dazu?