VielfaltMenü setzt auf Wachstum und Digitalisierung Erweiterung der Geschäftsführung mit Daniel Geiss (FOTO)

Berlin (ots) - Mit Wirkung zum 1. September 2023 begrüßt VielfaltMenü, eines der

führenden Unternehmen in der Kita- und Schulverpflegung, Daniel Geiss in der

erweiterten Geschäftsführung. Geiss, ein renommierter Experte der

Gemeinschaftsverpflegungs-Branche, übernimmt die Leitung der Bereiche Business

Development, Digitalisierung und IT, Marketing, Public Relations und Finanzen.



Seine umfangreiche Expertise in der Digitalisierung und Transformation hat

Daniel Geiss zuletzt bei der SV Group AG, dem führenden Catering-Unternehmen in

der Schweiz, mit Schwerpunkten bei Personalrestaurants und Mensen und auch im

Bereich Care, bewiesen. Die Führungsrolle bei der Einführung erster digitaler

Geschäftsmodelle im Zuge der Transformation ins "New Normal", als

Geschäftsführer "gustav" sowie Head of New Business unterstreichen seine

Expertise. Zuvor arbeitete Geiss unter anderem bei der Compass Group in

Deutschland.