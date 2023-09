Glasfaserausbau der Deutschen GigaNetz in Brackenheim sorgt für Staatsbesuch (FOTO)

Hamburg (ots) - Parlamentarischer Staatssekretär Michael Theurer und

Bürgermeister Thomas Csaszar überzeugen sich in musterhafter Kommune von

eigenwirtschaftlichem Breitbandausbau in Höchstgeschwindigkeit



Die Deutsche GigaNetz treibt den Ausbau von Glasfasernetzen in Deutschlands

Kommunen voran. Mit dem Ziel, die digitale Infrastruktur in der Region Heilbronn

zu modernisieren und zukunftsfähig zu machen, hat das Unternehmen in Brackenheim

im Februar 2022 mit dem Glasfaserausbau begonnen. Dabei hat sich die Kommune

innerhalb kürzester Zeit musterhaft entwickelt und kann beim

eigenwirtschaftlichen Breitbandausbau mit Höchstgeschwindigkeit überzeugen.