Nordzucker startet gut vorbereitet in die Kampagne 2023/2024 (FOTO)

Braunschweig (ots) - Nordzucker startet am 8. September in den ersten der

insgesamt zwölf rübenverarbeitenden Werken in die Kampagne 2023/24. Das

Unternehmen erwartet konzernweit eine durchschnittliche Ernte und

Zuckerproduktion. Die Rübenverarbeitung wird voraussichtlich bis Mitte Januar

2024 laufen.



"Basierend auf Ergebnissen unserer Proberodungen in den Anbauregionen und

weiterer Kalkulationen erwarten wir konzernweit eine durchschnittliche Ernte und

Zuckerproduktion", so Lars Gorissen, CEO Nordzucker. Durch das kühle Frühjahr

mit wenig Niederschlag war das Wachstum der Rüben nach der Aussaat verzögert.

Die Niederschläge der vergangenen Zeit haben sich positiv auf die Entwicklung

der Rüben ausgewirkt, führen aktuell aber zu niedrigen Zuckergehalten der Rüben.

Durch Sonnenschein in den nächsten Wochen können diese noch deutlich ansteigen.