nShift verhilft Hunkemöller, die Retouren in den Filialen um 15 % zu steigern

LONDON, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- Hunkemöller, Europas am schnellsten wachsender Unterwäschespezialist, hat nach der Zusammenarbeit mit nShift, dem weltweit führenden Anbieter von Software für das Management von Paketzustellungen, bei der Digitalisierung von Retouren einen Umsatzsprung verzeichnet.

Durch den Einsatz von nShift Returns ist Hunkemöller in der Lage, seinen Kunden ein nahtloses Reverse-E-Commerce-Erlebnis zu bieten. Seit der Einführung von nShift Returns konnte Hunkemöller eine Veränderung des Kundenverhaltens feststellen, das sich von Online- zu Lagerretouren hin zu Retouren in den Filialen verlagert hat, was zu einem Anstieg von 15 % führte. Dies hat nicht nur die Chance eröffnet, die Kundenbeziehungen zu stärken, sondern auch neue Möglichkeiten des Remarketing und des Wiederkaufs geschaffen.

Hunkemöller hat nShift Returns bereits in 19 Ländern mit hochmodernen Webshops und mehr als 900 Geschäften als digitale Drehscheiben eingeführt, und zwar in sechs Märkten in den Beneluxländern, Deutschland und den nordischen Ländern. Das Projekt war jedoch so erfolgreich, dass das Unternehmen plant, es ebenfalls auf den Rest Europas und andere globale Märkte auszuweiten.

"Rücksendungen sind heute ein fester Bestandteil des E-Commerce, aber konstant hohe Rücksendequoten sind nicht gesund - sie sind schlecht für das Unternehmen, den Kunden und die Umwelt", so Pieter Schalk, Sales Director bei nShift. "Hunkemöller ist es gelungen, sich auf die Verbesserung der Rückgabeerfahrung zu konzentrieren, was nicht nur dazu beiträgt, die Rückgabequote zu kontrollieren, sondern den Kunden auch ein besseres Erlebnis in Bezug auf Komfort, Auswahl und Kommunikation bietet. Diese Kombination sorgt dafür, dass sie immer wieder zurückkommen."

Bevor Hunkemöller nShift einsetzte, verwendete das Unternehmen für die Rückgabe von Online-Einkäufen ein traditionelles Rücksendeetikett in Papierform in der Verpackung. Dies bedeutete jedoch, dass das Unternehmen nicht im Voraus wusste, wie viele Rücksendungen täglich zurückkamen und was der Grund für diese Rücksendungen war. Durch die Digitalisierung des gesamten Prozesses kann Hunkemöller nun die Kundenbindung durch diese reibungslose Lösung erhöhen.