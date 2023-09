Es gebe auch einen neuen Immobilienboom in Indien, da sich viele globale Unternehmen dort niederließen. "In Indien gibt es einen neuen Immobilienboom - made in India, work from India - mit globalen Unternehmen, die sich dort niederlassen", so Kandhari.

China-Plus-One ist eine Unternehmensstrategie westlicher Großkonzerne. Sie sieht vor, nicht nur in China, sondern auch in andere große und schnell wachsende Schwellenländer wie Indien, Thailand oder Vietnam zu investieren.

"China ist überinvestiert. Es ist überschuldet und hat ein Überangebot an Waren. Und dann ist da noch die geopolitische Unsicherheit, die über dem Land schwebt", sagte Jitania Kandhari, Analystin bei Morgan Stanley, in der CNBC-Sendung 'Squawk Box Asia'.

Indien stehe am Anfang eines langen Booms, sind die Analysten von Morgan Stanley überzeugt. Im Gegensatz zu China gebe es in dem südasiatischen Land noch echte Investitionschancen, so die Analysten der US-Großbank.

Schwellenland-Investments Incredible India! Morgan Stanley: In Indien mehr Investment-Chancen als in China

