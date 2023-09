Coinbase: Krypto-Börse auf Achterbahnfahrt

Derzeit läuft es gut für die Krypto-Handelsplattform Coinbase – zumindest was die Aktie betrifft. Seit Jahresbeginn ist der Kurs bereits um über 130 Prozent gestiegen. Für Rückenwind sorgte zum einen die Rallye bei Technologie-Titeln. Zum anderen profitierte die Mannschaft um CEO Brian Armstrong von einigen wichtigen Krypto-Urteilen, wie Barron’s berichtet. So hatte sich ein US-Gericht vor wenigen Tagen positiv zu einer möglichen Einführung von börsengehandelten Krypto-Fonds geäußert, die innerhalb der Branche bereits heiß erwartet werden. Entsprechende Anträge wurden in letzter Zeit etwa vom Vermögensverwalter BlackRock eingereicht. Auch Fidelity Investments und Invesco zählen zu den vorpreschenden Befürwortern von Krypto-ETFs, die der Branche Milliarden von US-Dollar in die Kasse spülen könnten. Die Produktklasse wäre ein Novum: Zwar gibt es bereits Krypto-ETFs, die auf Termingeschäften basieren. Aber noch keinen ETF, dem eine tatsächliche Kryptowährung zugrunde liegt.

Trotzdem sollten Investoren die Risiken nicht ausblenden, die mit Investments in den Krypto-Markt einhergehen, sowie mit der Coinbase-Aktie im Speziellen, heißt es bei Barron’s. Der Skandal um die bankrotte Krypto-Börse FTX ist schließlich auch noch nicht vergessen oder ausgestanden.