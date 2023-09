S&P 500 im Wochenchart am Fibonacci-Fächer

Der S&P 500 ging am Freitag bei 4.520 Punkten aus dem Handel und zeigt sich am heutigen Dienstag vorbörslich bei 4.500 Punkten tiefer.

Der S&P 500 könnte sich aktuell lediglich in einem Pullback an den Fibonacci-Fächer befinden und in der Folge wieder nach unten abprallen und die Abwärtsbewegung zunächst weiter fortsetzen.

