Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- Umsatzwachstum von 10,6% auf 3,7 Milliarden EUR im Vergleich zum Vorjahr

- Anstieg des bereinigten EBIT um 2,5% auf 207 Millionen EUR sowie des

bereinigten EBITDA um 4,5% auf 232 Millionen EUR

- Auftragseingang in Höhe von 3,5 Milliarden EUR

- Umsatz von rund 8,0 Milliarden EUR für 2023 erwartet

- Übernahme des Reinmedien-Spezialisten Intega geplant



Die Exyte GmbH (Exyte), ein Weltmarktführer in der Planung, Entwicklung und

Bereitstellung von Hightech-Anlagen, hat in der ersten Hälfte des

Geschäftsjahres 2023 ein solides Finanzergebnis erzielt.





In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 verzeichnete Exyte einUmsatzwachstum von fast 11% auf 3,7 Milliarden EUR (6M/2022: 3,4 MilliardenEUR). Der Auftragseingang belief sich auf 3,5 Milliarden EUR (6M/2022: 4,7Milliarden EUR). Darüber hinaus wurde mit einem bereinigten EBIT von 207Millionen EUR (6M/2022: 202 Millionen EUR) und einem bereinigten EBITDA von 232Millionen EUR (6M/2022: 222 Millionen EUR) eine Steigerung der Finanzergebnisseerzielt. Die bereinigte EBIT-Marge und die bereinigte EBITDA-Marge liegen mit5,6% bzw. 6,2% leicht unter den Vorjahreswerten. Der hohe Auftragsbestand vonrund 6,4 Milliarden EUR sichert das künftige profitable Wachstum von Exyte."Im ersten Halbjahr 2023 konnten wir unseren Wachstumskurs mit einem robustenUmsatzwachstum und einer Steigerung des Finanzergebnisses fortsetzen. Darüberhinaus haben wir in allen unseren Geschäftsbereichen weltweit mehrere wichtigeProjekte gewonnen. Dies zeigt, Exyte ist mit der Ausrichtung auf Branchen, derenWachstum von Megatrends getrieben ist, und seiner kundenzentrierten Strategiesehr gut positioniert, um die Wachstumsdynamik auch in Zeitenweltwirtschaftlicher Unsicherheiten aufrechtzuerhalten", sagt Dr. WolfgangBüchele, CEO von Exyte.Finanzjahr 2023: Positiver Ausblick bestätigt"Wir sehen, dass sich unsere Märkte derzeit regional verschieben. Während in denletzten Jahren Halbleiterfabriken fast ausschließlich in Asien gebaut wurden,sind derzeit vor allem in den USA und Europa viele Großprojekte im Bereich derHalbleiter und Batteriezellen in Vorbereitung oder bereits in der Umsetzung,auch begünstigt durch staatliche Förderungen. Diese Entwicklung spiegelt sich inder aktuellen Auftrags- und Geschäftsentwicklung von Exyte wider", so Bücheleweiter.Der Ausblick für das verbleibende Geschäftsjahr 2023 ist positiv: Exyte wirdseinen "Pathway to Ten" mit einem erwarteten Umsatz von rund 8,0 Milliarden EURbis zum Ende dieses Jahres und einem geplanten Umsatz von 10,0 Milliarden EURbis 2027 kontinuierlich weiterverfolgen. Der Auftragseingang soll 2023 das