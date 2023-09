BERLIN, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- Tencent Games, das weltweit führende Games-Unternehmen, geht davon aus, dass der Markt für Cloud-Gaming und mobile Geräte in naher Zukunft schnell wachsen wird. Insbesondere in der MENA-Region und in Asien verzeichnet Mobile- und Cloud-Gaming signifikante Zuwächse. Tencent Games ist strategisch gut positioniert, um den aufstrebenden europäischen Markt weiter zu stärken. Als Teil einer strategischen Partnerschaft präsentierten Tencent Games und Logitech gemeinsam die Logitech G Cloud Handheld-Konsole. Dieses innovative Handheld-Gaming-Gerät wurde im Mai 2023 offiziell in Europa eingeführt und markiert einen spannenden Meilenstein in der Welt des Gamings.

Auf der IFA Berlin, Deutschlands größter Messe für Unterhaltungselektronik, sagt Daniel Wu, General Manager des Tencent Games Innovation Lab: "Wir beobachten eine wachsende Vorliebe für Instant Play. Handheld-Geräte könnten sich in Zukunft als die nächste bedeutende Spieleplattform erweisen. Und wir sehen ein großes Potenzial für Cloud-Gaming."