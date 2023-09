Die hochmodernen Verteidigungsindustrieprodukte der Viettel Group werden auf der International Defense Industry Exhibition (MSPO) 2023 präsentiert

KIELCE, Polen, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- Die Viettel Group, ein führendes Unternehmen im Verteidigungssektor Vietnams, hat seine Teilnahme an der International Defense Industry Exhibition (MSPO) angekündigt, die vom 5. bis 8. September 2023 in der Stadt Kielce in Polen stattfinden wird.

Dies ist das erste Mal, dass ein vietnamesisches Unternehmen an der MSPO teilnimmt und seine Produkte und Innovationen vorstellt, wodurch die potenziellen Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten für Viettel in der europäischen Verteidigungsindustrie deutlich werden. Viettel wird sich anderen renommierten globalen Marken wie der WB Group, Thales und Lockheed Martin anschließen. Der Stand von Viettel befindet sich in Halle G, Stand G31.