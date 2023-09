DAVID YURMAN STELLT SOFIA RICHIE GRAINGE ALS DAS GESICHT VON SCULPTED CABLE VOR

NEW YORK, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- David Yurman, Amerikas führende Luxus-Schmuckmarke, freut sich, die Markteinführung seines Sculpted Cable Armbandes mit einer neuen Kampagne anzukündigen, in der Sofia Richie Grainge, das "It-Girl" der sozialen Medien, die neue globale Botschafterin der Marke ist. Die Herbstkampagne 2023 wurde inmitten der weitläufigen Landschaft und der organischen Architektur des Kellogg Doolittle House in Joshua Tree, Kalifornien, gedreht und ist die erste Kampagne der Marke, die eine einzelne Hero-Kollektion zeigt.

„David Yurman verkörpert alles, was ich mit meiner Ästhetik auszudrücken versuche, wie ich mich kleide und wie ich mich fühlen möchte, was für mich sehr zeitlos und elegant ist", sagt Richie Grainge. „Bei dieser Kampagne geht es darum, den eigenen Weg zu ebnen: Wirklich selbstbewusst zu sein, die Richtung vorzugeben und der Anführer des eigenen Rudels zu sein."

Bei Sculpted Cable wurde das ursprüngliche Helix-Design als subtiles, flacheres Relief neu gestaltet, wobei jeder Grat sorgfältig geschnitzt und zu einem optimalen Glanz poliert wurde. Die wellenförmigen Designs von Sculpted verweisen auf die Fülle des ursprünglichen Cable und verbinden zeitlose Handwerkskunst mit moderner Sensibilität. Als exquisite Erweiterung des aktuellen Sculpted Cable-Sortiments von David Yurman wird der neue Armreif in 18 Karat Gelb-, Rosé- und Weißgold erhältlich sein, mit und ohne handgefasste Pavé-Diamanten.

Das neue Sculpted Cable Design wurde über viele Jahre hinweg sorgfältig entworfen und entwickelt. Diese neueste Iteration zeigt die Kurven von Cable in schlankeren, niedrigeren Profilen verfeinert. Eine Version des Armreifs glänzt mit 170 handgefassten Diamanten in abgestuften Größen von insgesamt bis zu 1,7 Karat, die von David Yurmans Meisterhandwerkern kunstvoll platziert wurden, um die Cable-Riffelung zu betonen.

„Sofia ist eine Stilikone mit unendlichem Charme und wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit ihr", sagt Präsident Evan Yurman. „Sie ist wirklich die perfekte Botschafterin, um diese neuen Sculpted Cable Designs zu lancieren, die die neueste Entwicklung unseres charakteristischen Hausmotivs sind: Cable."

INFORMATIONEN ZU DAVID YURMAN

David Yurman ist ein gefeiertes amerikanisches Schmuckunternehmen, das in New York von dem Bildhauer David Yurman und seiner Frau Sybil, einer Malerin und Keramikerin, gegründet wurde. Als die Künstler ihre Zusammenarbeit begannen, bestand ihr Ziel einfach darin, wunderschöne Gegenstände zu kreieren, die man tragen kann. Heute kreieren sie zusammen mit ihrem Sohn, Evan, zeitlose und dennoch zeitgemäße Kollektionen für Damen und Herren, die sich durch Inspiration, Innovation, perfekte Handwerkskunst und Cable, ihre künstlerische Handschrift, auszeichnen. Die Kollektionen von David Yurman sind in 51 Einzelhandelsgeschäften in den Vereinigten Staaten, Kanada, Hongkong und Frankreich, sowie an über 300 Standorten weltweit erhältlich, und zwar über ihr exklusives, autorisiertes Netzwerk von Einzelhändlern für edlen Schmuck und Uhren, darunter in den USA, Kanada, der Karibik, Frankreich, Russland und dem Nahen Osten.

MEDIENKONTAKT:

Nike Communications

davidyurman@nikecomm.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2200227/David_Yurman_Fall_2023_Sculpted_Cable_Campaign.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2200228/David_Yurman_Sculpted_Cable_Campaign.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745247/David_Yurman_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/david-yurman-stellt-sofia-richie-grainge-als-das-gesicht-von-sculpted-cable-vor-301917262.html