Wien (ots) - Patient*innen mit seltenen Erkrankungen haben in vielen Fällen

einen erhöhten Informationsbedarf. Mit der Checkliste für das

Ärzt*innen-Gespräch und den "7 Tipps für den Umgang mit einer seltenen

Erkrankung" gibt es nun eine Hilfestellung für Patient*innen.



Wer an einer seltenen Erkrankung leidet, hat meist einen langen Weg bis zur

Diagnose hinter sich. Steht die Diagnose fest, gibt es nicht selten weitere

Hürden: Die medizinische Expertise im Bereich seltener Erkrankungen ist auf

wenige Personen beschränkt, es gibt nicht viele Betroffene, was den Austausch

schwierig macht, und Informationen sind schwer auffindbar. Demgegenüber steht

das Bedürfnis der Patient*innen, möglichst viel über ihre Krankheit, den Verlauf

und mögliche Therapien zu erfahren, da die Unsicherheit nach der Diagnose mit

einer seltenen Erkrankung besonders groß ist.





So auch bei Patient*innen, die an MPNs (Myeloproliferative Neoplasien) leiden:Wie eine Studie des Gallup Instituts im Auftrag des österreichischenPharmaunternehmens AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health) zeigt, ist denBetroffenen Unterstützung durch Information besonders wichtig: 84 Prozent sehendie Aufklärung durch Ärzt*innen als wichtig an, etwas mehr als drei Viertel derBefragten messen Selbsthilfegruppen eine hohe Bedeutung bei.Peter Löffelhardt, Präsident Global MPN Scientific Foundation und selber MPNBetroffener: "Erhält man eine Diagnose, sind Patient*innen verunsichert - ichwar es damals auch. Man kennt die Krankheit nicht, weiß nicht, was das heißt,bekommt unterschiedliche Informationen, wird teilweise von einer Stelle an dienächste verwiesen. Daraus entsteht der Wunsch, selbst zu recherchieren,Spezialist*innen zu finden, den Austausch mit anderen Betroffenen zu suchen undso selbst möglichst zum oder zur Expert*in der Krankheit zu werden. Aber geradebei seltenen Erkrankungen stellt sich schnell die Frage, wie man zu denInformationen kommt."Zwei Drittel der Patient*innen recherchieren selbstWie die Studie des Gallup Instituts zeigt, haben zwei Drittel der Patient*innen,die an einer MPN-Erkrankung leiden, bereits vor Auswahl der Therapierecherchiert, welche Therapiemöglichkeiten es gibt. Das Internet war für allePatient*innen die erste Anlaufstelle, weiters wurden Ärzt*innen (82 Prozent),Vorträge und Veranstaltungen (53 Prozent), Selbsthilfegruppen (47 Prozent) undMedien und Websites von Pharmaunternehmen (41 Prozent) konsultiert. Gesprächemit anderen Betroffenen hat etwas weniger als ein Drittel (29 Prozent) geführt.Haifa Kathrin Al-Ali, Internistin am Universitätsklinikum Halle (Saale) undDirektorin des Krukenberg-Krebszentrums Halle: "Mündige und informierte