Ampace plant die Vorstellung neuer Energiespeicherprodukte auf Nordamerikas führender Solarenergieausstellung RE+ und leitet weltweit eine neue Ära von Energiespeicherbatterien mit langer Zyklenlebensdauer („long-cycle") ein

Die Batterie mit langer Zyklenlebensdauer hat einen erheblichen Wert für gewerbliche, industrielle und private Energiespeichersysteme auf der ganzen Welt. Um die Nutzer gewerblicher und industrieller Energiespeicher dabei zu unterstützen, PV-Anlagen und Energiespeichersystem effektiv auf dem gleichen Stand zu halten, und den privaten Energienutzern größere Vorteile im VPP-Modus zu ermöglichen, ist es von entscheidender Bedeutung, die Einschränkungen der konventionellen Lebensdauer von Batterien zu überwinden. Die Batterien der Kunlun-Serie von Ampace mit einer extrem hohen Zyklenlebensdauer von 15.000 Zyklen, die vor Kurzem in China auf den Markt gebracht wurden, werden während der RE+ Messe, einer weltweit renommierten Plattform der Branche, zum ersten Mal vorgestellt. Diese Entwicklung stellt einen bahnbrechenden Fortschritt bei der Batterielebensdauer dar, mit dem die Grenze von 20 Jahren für kommerzielle und industrielle Energiespeicheranwendungen sowie private Energiespeicherbatterien überschritten wird. Parallel hierzu wird Ampace auch ein leistungsstarkes Sortiment rund um die Kunlun-Serie präsentieren, das kommerzielle und industrielle verteilte Gleichstromlösungen mit Kunlun-Batterien präsentiert und eine Reihe neuer Batterieschränke und Module für die Anwendung der 15.000-Zyklen-Technologie anbietet.

LAS VEGAS, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- Xiamen Ampace Technology Limited (nachstehend „Ampace" genannt) bereitet sich auf die Teilnahme an der führenden Solarenergiemesse RE+ in Nordamerika vor, die vom 11. bis zum14. September in US-amerikanischer Ortszeit stattfindet (Messestand: 17046). Im Rampenlicht stehen die Batterien der Kunlun-Serie mit einer extrem langen Lebensdauer von 15.000 Zyklen, die bei der Enthüllung einer umfassenden Palette von bahnbrechenden Energiespeicherprodukten von Ampace im Mittelpunkt stehen werden. Ampace präsentiert innovative Konzepte, die eine Lösung für die Herausforderungen in Bezug auf Langlebigkeit, Sicherheit und höhere Rendite bieten. Dieses Bestreben stimmt nahtlos mit dem globalen Trend hin zu den Zielsetzungen der Netto-Null-Emissionen und den Fortschritten bei virtuellen Kraftwerken (eng.: Virtual Power Plants, VPPs) überein. Mit dieser Veranstaltung wird letztendlich der Beginn einer neuen Ära für weltweite Energiespeichersysteme markiert und die Bedeutung des „long-cycle" unterstrichen.

