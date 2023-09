Tiktok eröffnet europäisches Rechenzentrum in Irland

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Kurzvideo-Dienst Tiktok hat ein neues Rechenzentrum in Irland eröffnet, das die Angst vor einem Zugriff auf europäische Nutzerdaten von China aus zerstreuen soll. Man habe damit angefangen, Daten von Nutzern aus Europa dorthin zu übertragen, teilte Tiktok am Dienstag mit. Ein weiteres Rechenzentrum in Irland und eines in Norwegen seien weiter im Bau. Bis Ende 2024 sollen die europäischen Nutzerdaten dorthin verlagert und standardmäßig gespeichert werden.

Tiktok will mit dem Plan unter dem Namen "Project Clover" Vertrauen in Europa gewinnen. Die bei Nutzern populäre Video-App hat einen schweren politischen Stand im Westen, da sie dem aus China stammenden Konzern Bytedance gehört. So untersagten die EU-Kommission und mehrere europäische Regierungen die Nutzung der App auf Dienst-Handys ihrer Mitarbeiter.