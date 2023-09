NEW YORK, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- Anlässlich des International Day of Charity, der am 5. September stattfindet, ist LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem besseren, nachhaltigen Leben zu inspirieren, stolz darauf, bekannt zu geben, dass sie ihre Unterstützung der National Breast Cancer Foundation, Inc. (NBCF) fortsetzt, um das Bewusstsein für Brustkrebs zu fördern.

In diesem Jahr spendet LILYSILK 1.500 Ideal Silk Augenmasken, um die Mission der NBCF zu unterstützen Diese Augenmasken werden in den HOPE-Kits der NBCF verwendet, einem fühlbaren Ausdruck der Hoffnung, der Frauen, die sich einer Brustkrebsbehandlung unterziehen, Trost und Ermutigung spendet. Dies folgt auf die letztjährige Spende von 5.000 USD an die NBCF, die dazu beitrug, die Charity und Helping Women Now zu unterstützen, indem sie den von Brustkrebs betroffenen Menschen durch lebenswichtige, lebensrettende Programme und Dienstleistungen Hilfe und neue Hoffnung bietet.