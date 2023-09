Saudi-Arabien verlängert Produktionskürzung bis zum Jahresende

RIAD (dpa-AFX) - Saudi-Arabien hat seine einseitige Kürzung der Ölförderung um drei weitere Monate verlängert. Die im Juli eingeleitete Reduzierung gelte somit bis zum Jahresende, heißt es in einer Erklärung, die am Dienstag von der staatlichen Nachrichtenagentur "Saudi Press Agency" veröffentlicht wurde. Das Königreich will die Entscheidung monatlich überprüfen.

Das führende Opec-Land Saudi-Arabien hatte die tägliche Fördermenge seit Juli um eine Million Barrel (je 159 Liter) reduziert. Die Fördermenge dürfte so bei neun Millionen Barrel je Tag verharren. Ziel ist es, die Ölpreise zu stützen. So haben die Ölpreise zuletzt trotz der schwächelnden chinesischen Wirtschaft tendenziell zugelegt. "Die Entscheidung zur freiwilligen Kürzung wird monatlich überprüft, um eine Verschärfung der Kürzung oder eine Erhöhung der Produktion zu prüfen", heißt es in der Mitteilung.