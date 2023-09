GENF (dpa-AFX) - Die Artenvielfalt in Küstenregionen und die Sicherheit der Anwohner sind nach einem UN-Bericht durch den immensen Abbau von Sand und anderen Sedimenten weltweit in Gefahr. Jedes Jahr werden zwischen vier und acht Milliarden Tonnen aus Küstengewässern gefördert, wie das UN-Umweltprogramm (Unep) am Dienstag in Genf berichtete. Der Mittelwert - sechs Milliarden Tonnen - entspreche einer Million Lastwagenladungen pro Tag.

Besonders große Aktivitäten gebe es in der Nordsee, Südostasien und an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Die Wissenschaft schätzt, dass weltweit jedes Jahr zwischen 10 und 16 Milliarden Tonnen Sand und andere Sedimente neu entstehen. Es gebe bereits Regionen, wo mehr abgebaut werde als natürlich neu entstehe, warnte UNEP.