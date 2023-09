Neuzulassungen Sondereffekte überlagern Unsicherheit / ZDK begrüßt neues Förderprogramm für den Ausbau des Ladenetzes

Berlin/Bonn (ots) - Im August setzte sich der positive Trend bei den

Pkw-Neuzulassungen fort. Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) kamen 273.417 neue

Pkw auf die Straßen, das sind 37,3 % mehr als im Vorjahresmonat. Die Anzahl der

gewerblichen Neuzulassungen stieg um 51,2 %, private Neuzulassungen legten um

13,5 % zu. Im bisherigen Jahresverlauf wuchs die Zahl der neuen Pkw um 16,5 %

gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Mit 86.649 neu zugelassenen

batterieelektrischen Pkw (BEV) wuchs deren Anzahl um 170,7 % im Vergleich zum

August 2022. Der Anteil der Plug-in-Hybride ging hingegen um minus 41,1 %

zurück.



"Aktuell wird die wachsende Unsicherheit über den weiteren Hochlauf der

E-Mobilität überlagert vom Sondereffekt des Auslaufens der gewerblichen

E-Auto-Förderung zum 1. September", so ZDK-Vizepräsident Thomas Peckruhn,

Sprecher des Fabrikatshandels in Deutschland. "Darüber hinaus bauen einige

Hersteller nach wie vor ihren hohen Auftragsvorlauf ab. Und wir werden erleben,

dass einige Hersteller bis zum Jahresende noch Fahrzeuge zulassen, um die

Flottengrenzwerte zu erreichen oder Marktanteile zu gewinnen, um damit ihre

Jahresziele zu erfüllen. Auch der ab 1. Januar 2024 reduzierte Umweltbonus wird

in diesem Jahr noch für Zuwächse bei den BEV sorgen." Das ändere aber nichts an

den nach wie vor deutlich rückläufigen Auftragseingängen bei den E-Fahrzeugen.