KONKA stellt auf der IFA 2023 mit einer herausragenden Produktpalette 43 Jahre technisches Fachwissen unter Beweis

Berlin (ots/PRNewswire) - Vor dem Hintergrund einer reichen Tradition von 43Jahren Pionierarbeit in der Technologie, präsentierte KONKA seineaußergewöhnlichen Produkte und bemerkenswerten Innovationsfähigkeiten auf derIFA 2023, dem weltweit größten Technologie-Event für Kunden. KONKA enthülltesein herausragendes Sortiment, das den innovativen OLED-TV der 812-Serie, denrevolutionären R7-Mini-QD-LED-TV und den State-of-the-Art-Kühlschrank 558umfasst. Diese Vorzeigeprodukte regten die Fantasie der Messebesucher an, diediese Spitzentechnologie der nächsten Generation selbst erleben konnten.Der OLED-TV der Serie 812 von KONKA zeichnet sich durch seine unvergleichlicheBildqualität aus, die durch selbstleuchtende Pixel und eine erweiterteFarbpalette ermöglicht wird. Aufbauend auf den Stärken von KONKA in derDisplaytechnologie, bietet die 812er-Serie ein immersives Unterhaltungserlebnis.Die ultraschnelle Reaktionszeit und hohe Bildwiederholfrequenz lassen Gaming mitreibungslosen Bewegungen und lebendigen Farben zum Leben erwachen. Der randloseBildschirm mit einer "Screen-to-Body-Ratio" (Verhältnis von Bildschirm zuGehäuse) von 99,1 % findet seinen Höhepunkt in einem eleganten, modernen Design.Auf der IFA 2023 demonstrierte KONKA die Fähigkeiten der 812er-Serie überbeliebte Betriebssysteme wie webOS und Google TV. Mit seiner kinoreifenBildqualität, seinen leistungsstarken Spielen und seinem raffinierten Designverspricht der OLED-TV der 812er-Serie, die Zuschauer zu Hause zu fesseln.

KONKA begeisterte die versammelten Medien und das Publikum auch mit der neuenMini-LED-R7-Serie, die viele Funktionen bietet. Mit dem neuen dynamischenHintergrundbeleuchtungssystem Mini QD-LED und dem lichtgesteuertenAGLR-Bildschirm bietet die R7-Serie ein beeindruckendes Seherlebnis, das dieFantasie beflügelt. Die bahnbrechenden Vorteile von QLED und Mini-LED werdenkombiniert, um ein neues Erlebnis mit verbessertem Kontrast und intensiverenFarben zu schaffen. Mit nur einem Klick kann das TV-Gerät in eine blitzschnelle240Hz-Bildwiederholfrequenz umgeschaltet werden, die eine einwandfreie undnahtlose Visualisierung jedes Bildes gewährleistet. In Bezug auf dieAudioleistung verfügt die R7-Serie über eine KI-gesteuerte Audio-Effekt-Engine,die ein wahrhaft immersives, kinoähnliches Audioerlebnis ermöglicht.Bemerkenswert ist, dass die R7-Serie von KONKA auf der IFA 2023 mit dem HomeAudio-Visual Experience Gold Award ausgezeichnet wurde, ein Beweis für ihreinnovative Technologie und ihr herausragendes Design. Diese Leistungunterstreicht die globale Anerkennung von KONKA im Designbereich und stellt das43-jährige Engagement des Unternehmens in der Haushaltsgeräteindustrie unterBeweis.KONKA präsentierte außerdem den Kühlschrank KONKA 558, der durch sein elegantesDesign und seine robuste Funktionalität Aufmerksamkeit erregte. Der Kühlschrankist mit der von der KONKA Group entwickelten dualen ökologischen15-Tage-Frischhaltetechnologie ausgestattet und verfügt über intelligenteSensoren zur Kontrolle des Gefrierpunkts und zur Anpassung der Temperatur. DieseInnovation hält Fleisch bis zu 15 Tage frisch. Darüber hinaus haltenintelligente Temperatursensoren Gemüse und Früchte für die gleiche Dauer frisch.Das Gerät verfügt über eine temperaturgeregelte Box (bis 4 °C) für Babynahrung,die die Nährstoffstabilität gewährleistet. Umfassende antibakterielle Funktionensorgen für zusätzliche Lebensmittelsicherheit, mit einerBakterienentfernungsrate von über 99,79 %.Mit Blick auf die Zukunft wird sich die KONKA Group weiterhin auf technologischeInnovation konzentrieren, Produkte mit überragender Benutzerfreundlichkeitentwickeln und ihre Globalisierungsstrategie aktiv umsetzen. Ziel ist es, sichzu einer weltbekannten Marke zu entwickeln und den Kunden weltweit intelligenteProdukte anzubieten, die in China entwickelt und hergestellt werden.