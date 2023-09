Seite 2 ► Seite 1 von 2

Inden (ots) - Wissen ist Macht - das steht unweigerlich fest und gilt auch fürdas Bestehen von Unternehmen. Mit ihrer KETCO GmbH unterstützen die Brüder Dr.John Kettler und Carsten Kettler kleine und mittelständische ingenieurtechnischeUnternehmen dabei, das Wissen ihres Personals nahtlos an neue Mitarbeiterweiterzugeben. Mit gemeinsam fünf Jahrzehnten Erfahrung wissen die beidenExperten, worauf es bei erfolgreichen Onboarding-Prozessen ankommt. Indem siedas Wissen aus den Köpfen der Mitarbeiter in die EDV integrieren und mittels KIsystematisieren, kann die Generation Z nahtlos auf das Wissen der älterenGeneration zugreifen. Auf diese Weise steigt der Unternehmenswert, da das Wissennicht länger von einzelnen Fachkräften abhängt, sondern für das gesamteUnternehmen zugänglich ist. Wie die Experten dies realisieren, erfahren Siehier.Unternehmensgewinne sind in hohem Maß abhängig von der Leistung der Mitarbeiter.Das bedeutet vor allem für kleinere Betriebe einen enormen Druck bei derMitarbeitergewinnung. Wer als Unternehmen in dieser Ausgangslage ausschließlichauf Arbeitgebervorteile und digitale Recruiting-Maßnahmen setzt, kann mit diesenInstrumenten allein wenig bewirken. Denn viele kleine und mittelgroßeUnternehmen leiden nicht nur unter dem anhaltenden Fachkräftemangel, sondernerleben auch die Einarbeitungsprozesse neuer Mitarbeiter als immer größereHerausforderung. Das liegt mitunter auch daran, dass diese Prozesse beiNeueinstellungen immer wiederholt werden müssen, egal wie kurz oder lang einMitarbeiter im Unternehmen bleibt - das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geldund Nerven. "Unternehmen, die hier nicht umdenken und die Einarbeitung neuerMitarbeiter optimieren und digitalisieren, werden schon bald das Nachsehenhaben", erklärt Dr. John Kettler, Geschäftsführer der KETCO GmbH."Es braucht systematisierte Prozesse und klare Strukturen, die das Wisseneinzelner Mitarbeiter digitalisieren und in das Unternehmen integrieren. Aufdiese Weise bleibt es für alle Arbeitnehmer zugänglich und erleichtert so dieEinarbeitung neuer Fachkräfte", ergänzt sein Bruder und Geschäftspartner CarstenKettler. Mit der KETCO GmbH haben sich die beiden Geschäftsführer daraufspezialisiert, kleine und mittelständische ingenieurtechnische Unternehmen beiihren Onboarding-Prozessen zu unterstützen. Ihr Know-how unter anderem auf denGebieten Prozessmanagement und digitales Onboarding vermitteln sie inOnlinecoachings. Mit ihrem umfangreichen Wissen stärken sie den Teamgeist,