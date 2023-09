Schöner, grüner, nachhaltiger - Pilotprojekt für neue Campus-Gestaltung an der HHU gestartet

Düsseldorf (ots) - Der Campus der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU)

soll nachhaltiger, klimaresilienter und lebenswerter werden. Das ist Ziel des

jetzt gestarteten Pilotprojektes "Campus Grün". Als ersten Schritt hat der Bau-

und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) einen Innenhof

begrünt und zu einem Wohlfühlbereich für die Studierenden gemacht.



Betritt man den Innenhof, fällt einem sofort die Veränderung auf. Die

nachgestrichenen Tische, gereinigte Fassade sowie Bodenplatten und die Pflege

des Kunstwerks "Diagonalfläche mit 27 Geraden" laden zum Verweilen ein. Auch die

Pflanzen und neu angelegten Beete werden den Platz zwischen den Gebäuden 25.22

und 25.31 der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät in den kommenden

Jahren in ein grünes Idyll verwandeln. Damit hat der BLB NRW die erste Maßnahme

des Pilotprojekts "Campus Grün" erfolgreich umgesetzt. "Ein schöner Schritt hin

zu einem noch grüneren Campus - dadurch verbessert sich das Mikroklima. Zusammen

mit vielen Bereichen setzen wir uns dafür ein, dass weitere Orte umgestaltet

werden", sagt Mark Fähling vom Gebäudemanagement der Universität.





Campus GrünDas Projekt "Campus Grün" wurde vom BLB NRW initiiert und wird nicht nur dieAufenthaltsqualität auf dem Campus erhöhen. Erprobt werden verschiedeneMaßnahmen sowohl zu einer Verbesserung der Luftqualität als auch zu einerErhöhung der niederschlags- und thermischen Speicherfähigkeit. Mit demPilotprojekt sucht der BLB NRW neue Wege, um auf sich ändernde klimatischeVerhältnisse zu reagieren. Zusätzlich schafft die Bepflanzung neue Lebensräumefür Insekten und trägt zur Schallreduktion bei. "Die Innenhofbegrünung ist derStartschuss von Campus Grün. Zukünftig soll die Biodiversität an der HHU durchdie Begrünung von Außenfassaden oder Dächern weiter vorangetrieben werden. Wirstehen noch ganz am Anfang, aber das Ziel ist es, die Klimaresilienz des Arealszu verbessern", erklärt die Projektverantwortliche Angela Hansert von der BLBNRW-Niederlassung Düsseldorf.Revitalisierung InnenhofDas Bepflanzungskonzept im Innenhof sieht vor allem Stauden, Gehölze undFüllpflanzen vor. Das Besondere: die Pflanzen wurden so ausgewählt, dass sieauch schwierigeren Bedingungen wie Schatten oder längeren Trockenphasenwiderstehen können. Auch die künftige Pflege der Pflanzen hatte das Planungsteamim Blick. Die Artenzusammensetzung ist bewusst so gewählt, dass derPflegeaufwand überschaubar ist. Bei der Umsetzung der Bepflanzung wurde daraufgeachtet, dass die höheren Stauden und Gehölze mittig im Beet platziert werden,während die niedrigen Bodendecker das Beet einrahmen, damit kein Lebensraum fürNagetiere geschaffen wird.