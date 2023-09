Duisburger Delegationsreise festigt Partnerschaft und wirtschaftliche Kooperation mit Istanbul und Gaziantep (FOTO)

Duisburg / Istanbul / Gaziantep (ots) - "Zusammen mit unseren Freunden in der

Eine hochrangige Duisburger Delegation mit Vertretern aus Politik, Wirtschaftund Verwaltung hat sich auf den Weg gemacht nach Istanbul und Gaziantep, um inder Metropolregion am Bosporus sowie in der Duisburger Partnerstadt nahe derGrenze zu Syrien die bestehenden Partnerschaften zu stärken und neueKooperationsmöglichkeiten zu erkunden. Diese Delegationsreise ist Ausdruck derkontinuierlichen Bemühungen, die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft,Kultur und Bildung zwischen den Städten zu vertiefen. Wichtigste Themen sind derFachkräftemangel, Start-ups, grüner Wasserstoff und klimaneutrale Transformationder Industrie."Nachhaltiges Handeln und verantwortungsbewusster Umgang mit den Ressourcenunseres Planeten sind Herausforderungen, die wir nur gemeinsam und internationallösen können", sagt Sören Link , Oberbürgermeister der Stadt Duisburg. "Zusammenmit unseren Freunden in der Türkei können wir im Feld der grünen Transformationeine grenzüberschreitende Vorreiterrolle übernehmen. Dieser Austausch kann nurder Auftakt für noch mehr Kooperation sein - auch in der Verpflichtung gegenüberunserer großen türkischen Gemeinde in Duisburg."Zu den Höhepunkten der Delegationsreise gehören der Austausch mit derTürkisch-Deutschen Universität, Gespräche über Start-up-Initiativen,Diskussionen über grünen Wasserstoff und Besichtigungen wichtigerIndustriestandorte. Ein besonderes Glanzlicht ist der Besuch desHaydarpasa-Hafens, der wie auch der Hafen Duisburgs untrennbar mit der Stadt,ihrer Geschichte und ihrer Wirtschaft verbunden ist.Als Plattform für hochkarätige Diskussionen über die klimaneutraleTransformation der Industrie dient der "Duisburg-Abend", bei dem sich Vertreteraus Politik, Wirtschaft und Forschung beider Städte über erfolgreicheKooperationen austauschen und zukünftige Perspektiven diskutierten.Der zweite Teil der Reise führt in Duisburgs Partnerstadt Gaziantep, wo dieDelegation, angeführt von Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link, von seinerAmtskollegin Fatma Sahin offiziell empfangen wird. Vor Ort werden innovativeStart-ups besucht und Gespräche mit dem städtischen Energiemanagement geführt.Im Industrie- und Gewerbegebiet bekommt die Gruppe Einblicke in diewirtschaftliche Vielfalt und Innovationskraft der Stadt.Rasmus C. Beck , Geschäftsführer der Wirtschaftsentwicklung Duisburg Business &Innovation: "Duisburg verbindet eine lange Tradition mit der Türkei. DieseBindung wächst seit über sechs Jahrzehnten, ein Drittel unserer Bevölkerungspricht türkisch, ist gut vernetzt und eine Stütze für die hiesige Wirtschaft.Mehr denn je heißen wir Fachkräfte am größten Stahlstandort und größtenBinnenhafen Europas willkommen. Wir arbeiten konsequent an der industriellenTransformation. Die Türkei hat viele Stärken, die wir für das Gelingenbenötigen, insbesondere Innovationskraft. Dieser Wissenstransfer vonKlimaschutztechnologien in Industrie und Logistik stellt eine Win-Win-Situationdar."Die Delegationsreise markiert einen weiteren Schritt in der Festigung derPartnerschaft zwischen Duisburg, Istanbul und Gaziantep . Die erreichtenErgebnisse und die intensiven Gespräche lassen auf eine vielversprechendeZukunft der Zusammenarbeit hoffen.