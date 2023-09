TCL Photovoltaic Technology enthüllt auf der IFA 2023 Innovative One-Stop Smart-Energielösung für Privathaushalte

Der rasante Anstieg der Nachfrage nach Stromspeichern für Privathaushalte, angetrieben durch Faktoren, wie beispielsweise steigende Strompreise, Energiesicherheit und staatliche Unterstützung, hat die globale Landschaft geprägt. Um die Bedürfnisse von Privathaushalten zu erfüllen, hat die TCL Photovoltaik-Technologie ein umfassendes intelligentes Energieökosystem aufgebaut, indem sie Photovoltaik-Module, Energiespeicherung und Wärmepumpentechnologie organisch integriert. Dies fördert den Übergang zu einem effizienten, intelligenten, sicheren, zuverlässigen, kohlenstoffarmen und umweltfreundlichen Energieverbrauch in Haushalten.

BERLIN, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- TCL Photovoltaic Technology, ein wegweisender Anbieter von Lösungen für umweltfreundliche Energie, hat auf der Berliner International Electronics Consumer Exhibition (IFA) 2023 eine deutliche Präsenz gezeigt. Vom 1. bis zum 5. September unternahm das Unternehmen einen maßgeblichen Einstieg in den europäischen Markt und präsentierte seine umfassende One-Stop Smart-Energielösung und Stromspeichersystem für Privathaushalte.

Als Kernstück dieser innovativen Lösung kann das TCL-Energiespeichersystem eine kontinuierliche Stromversorgung in Notfällen liefern, die Stromkosten senken und die Stromtarife in Spitzen- und Nebenzeiten optimieren, wodurch finanzielle Vorteile generiert werden können. Das System verwendet hochsichere, langlebige LiFePO4-Batterien und verfügt über ein kompaktes, modulares Design, das nur 0,15 Quadratmeter Platz benötigt und in nur 30 Minuten installiert werden kann.

Die beeindruckende Präsentation auf der IFA präsentiert nicht nur das Stromspeichersystem für Privathaushalten, sondern hebt auch die TCL-Solarmodule und die TCL-Wärmepumpen hervor. Laut William Li, Geschäftsführer der of Überseegeschäfte von TCL Photovoltaic Technology, ist die One-Stop Smart-Energielösung besonders anpassungsfähig, um die einzigartigen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Unabhängig davon, ob sie daran interessiert sind, eine neue Solareinrichtung zu installieren oder eine bestehende Photovoltaikanlage zu modernisieren, kann diese Lösung nahtlos integriert werden.

Das Hinzufügen der Wärmepumpe, die Heizung, Kühlung und Warmwasserversorgung liefert, erhöht die Vielseitigkeit dieser Lösung und eignet sich somit ideal für Energieunabhängigkeit und Eigenversorgung in jedem Haushalt. Darüber hinaus ist das Unternehmen trotz seines aktuellen Schwerpunktes auf den europäischen Markt dahingehend gerüstet, seine weltweite Präsenz auszuweiten, was eine Vision darstellt, die von William unterstützt wird.

Die Expansion von TCL Photovoltaic Technology auf den globalen Markt zeigt das Vertrauen der Marke in die internationale Bühne, sowie das Engagement für eine hohe Qualitätsentwicklung. Das Unternehmen hat sich der Schaffung einer führenden Technologieplattform mit umfangreichen Anwendungsszenarien und professionellem Kundendienst verschrieben, was die Stärke der Marke im globalen grünen Energiesektor weiter verdeutlicht.

Weitere Informationen erhalten Sie auf: https://www.tcl.com/global/en/ photovoltaic

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2200487/TCL_s_booth_IFA_2023.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2200488/TCL_Residential_Energy_Management_System.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2200489/Visitors_TCL_PV_Tech_s_area.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-photovoltaic-technology-enthullt-auf-der-ifa-2023-innovative-one-stop-smart-energielosung-fur-privathaushalte-301917902.html