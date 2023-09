OUKITEL "Back to School" ist live, sparen Sie mit einem RT6 Tablet und WP28 Smartphone

SHENZHEN, China, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- Oukitel, ein renommierter Hersteller von robusten Geräten, hat vor Kurzem zwei neue robuste Produkte vorgestellt: das Tablet RT6 und das Smartphone WP28. Die beiden Modelle, die mit dem neuesten Android 13 ausgeliefert werden, sind jetzt im Oukitel Official Store als "Back to School"-Sonderangebot verfügbar.

Das RT6 Tablet verfügt über einen riesigen 20.000 mAh Akku, der eine unterbrechungsfreie Nutzung unter schwierigen Bedingungen gewährleistet. Es bietet eine beeindruckende Standby-Zeit von 2250 Stunden, 15 Stunden Videowiedergabe und Gaming. Zertifiziert nach IP68, IP69K und MIL-STD-810H bietet es außergewöhnlichen Schutz vor Stößen, extremen Temperaturen und Eintauchen in Wasser. Mit einem 10,1 Zoll FHD+ Bildschirm bietet das RT6 ein komfortables Seherlebnis.

Angetrieben von einem MediaTek MT8788 Prozessor mit 8 GB RAM und 256 GB ROM ist das robuste RT6 Tablet in der Lage, ein reibungsloses Multitasking-Erlebnis zu bieten. Außerdem ist der RAM auf bis zu 14 GB und das ROM auf bis zu 1 TB erweiterbar. Dank eines Aluminiumständers, einer Handschlaufe und eines Schultergurtes kann der Benutzer je nach Bedarf die passende Variante wählen.

Oukitel WP28: EinHigh-Performance Rugged Smartphone

Mit einem Gewicht von nur 369 g verfügt das WP28 über ein 6,52 Zoll Display und einen Octa-Core Prozessor. Ausgestattet mit 8 GB RAM und 256 GB ROM bietet das robuste WP28 Smartphone reichlich Speicherplatz für Ihre Bedürfnisse. Darüber hinaus ist der RAM auf bis zu 15 GB und der ROM auf 1 TB erweiterbar. Es verfügt über die Zertifizierungen IP68, IP69K und MIL-STD-810H für hervorragenden Wasser-, Stoß- und Staubschutz. Das Display mit Corning Gorilla Glass 5 verbessert die Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Stürze und Kratzer.

Mit einer 5MP-Frontkamera, einer 48MP-Rückkamera und einem 10.600 mAh Akku bietet das robuste WP28 Smartphone beeindruckende Fotofunktionen und lang anhaltende Leistung.

Verfügbarkeit und Preis

Mit dem Rabattcode „20%OFF" ist das RT6 Rugged Tablet jetzt für nur 296 $ erhältlich anstelle des Originalpreises von 399,99 $und das WP28 Rugged Smartphone ist jetzt für nur 159 $ erhältlich anstelle des Originalpreises von 269,99 $. Interessierte Käufer sollten sich nicht die Chance entgehen lassen, sie zu einem Schnäppchenpreis im offiziellen Oukitel-Shop zu bekommen.

Informationen zu OUKITEL

OUKITEL ist eine Hightech-Unternehmensmarke der „Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co., LTD" mit Sitz in Shenzhen, China. Dieses Unternehmen integriert Forschung und Entwicklung, Design, Produktion, Vertrieb und Kundendienst. Mit einem Partnernetzwerk von mehr als 130 Händlern in 60 Ländern werden OUKITEL-Produkte in ganz Europa, Asien, Nord- und Südamerika vertrieben.

