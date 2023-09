CHiQ präsentiert benutzerorientierte Innovationen auf der IFA 2023

BERLIN, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- CHiQ hat auf der IFA in Berlin am 1. September 2023 eine Veranstaltung zur Einführung neuer Produkte abgehalten, bei der Fernseher, Monitore, Kühlschränke und Waschmaschinen ein beeindruckendes Debüt feierten und den neuen Schwung der Marke unterstrichen.

Auf der Veranstaltung stellte CHiQ sein komplettes Sortiment an OLED-Produkten für den Überseemarkt vor, darunter 77- und 65-Zoll-OLED-Fernseher mit ultradünnem Gehäuse und Infinity-Bildschirm sowie eine Vielzahl von Sockeldesigns. Durch präzise Lichtsteuerung auf Pixelebene, einem 1,07 Milliarden Original-Farbdisplay, einer 120 Hz-Aktualisierungsrate und einer verbesserten Audioqualität können die Benutzer zu Hause ein audio-visuelles Erlebnis wie im Kino genießen.

Darüber hinaus werden ab Oktober 2023 mehrere CHiQ-Fernsehgeräte, die mit dem neuesten Roku OS ausgestattet sind, in Europa erhältlich sein. Über Roku OS können Nutzer Live-TV und Kanäle wie ARD, ZDF sowie Streaming-Plattformen wie Netflix, Disney+ und Apple TV+ ansehen.

Die Marke hat ebenfalls einen seltenen 44-Zoll-OLED-Monitor mit einer hohen Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und einer reduzierten Reaktionszeit von 0,03 ms auf den Markt gebracht, der jeden aufregenden Moment im eSport verbessert.

Verfeinerung der Space Pro-Serie für eine bessere globale Marktdurchdringung

Außerdem wurden die verbesserten Kühlschränke und Waschmaschinen der Space Pro-Serie von CHiQ vorgestellt, die die Designvorteile "kleine Größe und großes Fassungsvermögen" dank ihrer weltweit führenden ultradünnen Technologie beibehalten. CHiQ hat die Kühlschrankserie mit einer verbesserten Technologie zur Lebensmittelkonservierung, einschließlich Care+ Space und Gefrieren bei konstanter Temperatur, erweitert, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden.

Die 10 kg Waschmaschine verfügt über eine geräumige 530mm-Trommel, die verhindert, dass sich die Kleidung verwickelt. Die selbstreinigende Trocknertechnologie von Changhong verhindert sekundäre Verschmutzung durch blockierte Trocknungskanäle. Darüber hinaus haben die Produkte die Energieeffizienzklasse A erreicht und erfüllen damit die höheren Energiestandards, die von den Nutzern weltweit erwartet werden.

CHiQ erobert sich rasch einen Platz auf dem europäischen Markt und ist in vielen Ländern auf den gängigen E-Commerce-Plattformen vertreten. „Unsere Produkte kommen bei den Verbrauchern sehr gut an und stehen regelmäßig an der Spitze der Amazon-Bestsellerliste", sagte Jared Yang, CEO von Changhong Europe Electric S.r.o.

„Smart with Style" ist das neue Markenversprechen von CHiQ, das darauf abzielt, intelligente Technologien mit stilvollem Design für eine integrierte Wohnumgebung zu verbinden. James Wu, Vizepräsident von Changhong International Business, sagte: „Wir werden uns weiterhin auf technologische Innovationen konzentrieren, die hervorragende Qualität unserer Produkte hervorheben und das Gebiet der Marke weiter ausbauen."

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2200903/202309031521.mp4

