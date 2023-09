Elektrischer Außenbordmotor und vollautomatische Kaffeemaschine bei den DesignEuropa Awards ausgezeichnet (FOTO)

- Der elektrische Außenbordmotor RemigoOne aus Slowenien wurde in der Kategorie

für kleine und neu gegründete Unternehmen prämiert.

- Die vollautomatische Espresso- und Kaffeemaschine der italienischen Firma SMEG

wurde in der Kategorie für größere Unternehmen ausgezeichnet.

- Die Auszeichnung für das Lebenswerk ging an Maria Benktzon, die für ihre

integrativen Designs bekannt ist, wie z. B. den tropfenfreien Kaffeebecher

oder die Messergabel (Knork Fork).

- Seit 2003 sind beim EUIPO mehr als 1,6 Millionen Anmeldungen von

Geschmacksmustern (Designs) eingegangen. Deutschland ist das Land mit den

meisten Geschmacksmusteranmeldungen, gefolgt von Italien.



Bei den vierten DesignEuropa Awards, die im Axica Convention Center in Berlin

stattfanden, wurden zwei außergewöhnliche Geschmacksmuster ausgezeichnet.

RemigoOne (https://www.euipo.europa.eu/de/designs/designeuropa-awards/awards-202

3/remigoone) , der elektrische Außenbordmotor des slowenischen Designers Ajda

Bertok, der nach den Grundsätzen mariner Innovation und Nachhaltigkeit entworfen

wurde, hat den Preis in der Kategorie für kleine und neu gegründete Unternehmen

gewonnen.