SharkNinja präsentiert auf der IFA 2023 aufregende neue Produkte und Partnerschaften, darunter Ninja Blast, Ninja Woodfire Oven und Shark Detect Pro (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- SharkNinja, ein weltweiter Marktführer im Bereich Haushaltselektronik, gab

außerdem eine spannende Partnerschaft mit Chris Appleton bekannt - vor dem

Hintergrund von Unternehmenswachstum und Expansion



Bei der Vorstellung neuer Produkte auf der jährlichen IFA-Messe für

Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte in Berlin hat SharkNinja seine

Entwicklungsstrategie zu einer wahrhaft globalen Marke dargelegt. Tom Brown,

Präsident von SharkNinja EMEA, stellte die neuesten Produkte aus den Bereichen

Ninja Küchen- und Outdoorgeräte, Shark Beauty sowie Shark Staubsauger und

Bodenreinigung vor. SharkNinja präsentierte auf der IFA drei völlig neue

Ninja-Produkte: den ersten kabellosen Stabmixer Ninja Blast, den Ninja Woodfire

Outdoor-Ofen und einen neuen, größeren Ninja Woodfire Electric BBQ Grill.





Die Welt von Ninja - Küchengeräte für noch mehr Spaß und GenussMit dem Ninja Blast können Verbraucher die leistungsstarke Mixerleistung vonNinja überall nutzen, um gesunde Smoothies, Proteinshakes und gefrorene Getränkeim Fitnessstudio, im Auto oder auf der Arbeit zuzubereiten. Mit dem NinjaWoodfire Outdoorofen präsentierte SharkNinja eine weitere Ergänzung seinerOutdoorküchenkollektion. Für alle, die den Geschmack und das Erlebnis desKochens im Freien lieben, aber nicht mühsam mit Holzkohle und Gas hantierenwollen, bietet das Gerät einen mit präziser elektrischer Hitze betriebenenHochtemperatur-Ofen, Pizzaofen, BBQ-Smoker und vieles mehr. Wie alleWoodfire-Produkte, einschließlich des Ninja Woodfire Electric BBQ Grills, kannder Ofen mit echten Holzpellets befeuert werden und sorgt so für authentische,rauchige Resultate. Die Woodfire-Reihe bietet die perfekte Lösung für alle, diedas Kochen im Freien auf ganze neue Art genießen wollen, und bezeugt NinjasEngagement für revolutionäre Lifestyle-Innovationen.Stark wie Shark - innovative Neuheiten für den HaushaltDie Besucher der Messe in Berlin erhielten einen Einblick in die neueProduktreihe von Shark, die Lösungen für jede Art von Schmutz im Haushalt bieten- egal ob von Haustieren, Kindern oder Partnern verursacht. Die neuesteErgänzung des Shark Staubsauger-Sortiments ist der intelligente Shark DetectPro, der vier (Tiefenreinigungs)-Technologien kombiniert, die Reinigungsproblemeim ganzen Haus erkennen und darauf reagieren. Der intelligente Staubsaugererhöht die Saugleistung, wenn er versteckten Schmutz erkennt, verdoppelt dieLeistung entlang von Kanten, passt sich automatisch an verschiedene Bodenartenan und beleuchtet schwach erhellte Bereiche.Shark Beauty gibt zwei wichtige neue Partnerschaften bekannt