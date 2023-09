Casio startet die virtuelle G-SHOCK Community

Tokio (ots/PRNewswire) - Erschaffung neuer Touchpoints für Nutzer durch

limitierte Verteilung kostenloser NFTs für die Teilnahme an Veranstaltungen



Die CASIO COMPUTER CO., LTD. gab heute mit dem Start des VIRTUAL

G-SHOCK-Projekts die Einführung einer interaktiven User-Community bekannt. Die

Community ist so konzipiert, dass sie als Kontaktpunkt zwischen der

G-SHOCK-Reihe von stoßfesten Uhren und den Nutzern dient. Eine limitierte

Erstausgabe von 15.000 G-SHOCK CREATOR PASS NFTs (Non-Fungible Tokens), die dem

Inhaber die Teilnahme an Events der VIRTUAL G-SHOCK Community ermöglichen, wird

ab dem 23. September 2023 weltweit kostenlos über die Polygon-Blockchain*1

verteilt.





*1. Eine Blockchain für den Vertrieb von NFTsDie G-SHOCK debütierte 1983 mit einer stoßfesten Bauweise. Casio hat sichseitdem eine konkurrenzlose Position für G-SHOCK als eine weltweit beliebteMarke erarbeitet und die Nutzerbasis durch Zusammenarbeit mit Persönlichkeitenaus den Bereichen Mode, Sport, Kunst, Musik und anderen kulturellen Bereichenerweitert.Um die Nutzerbasis noch weiter zu verbreitern, nutzt Casio schnell wachsendedigitale Technologien wie NFTs und das Metaverse für seine virtuelle Communityund öffnet so die Tür für co-kreative Projekte und weitere völlig neueErfahrungen.Der erste Schritt für die VIRTUAL G-SHOCK Community ist der Start auf Discord*2,gefolgt von einer ersten Verteilung von 15.000 kostenlosen Limited EditionG-SHOCK CREATOR PASS NFTs ab dem 23. September 2023. Die Passinhaber können anco-kreativen Projekten und anderen Veranstaltungen in der Community teilnehmen.*2. Ein in den USA ansässiger Sprach-, Video- und TextkommunikationsdienstZu den co-kreativen Projekten gehört der G-SHOCK CREATOR PASS Color DesignWettbewerb, der das Design des Passes (Farben, Materialien und Muster) bestimmt.Die eingereichten Entwürfe werden von den Community-Mitgliedern bewertet, undder Beitrag, der bei der Community am meisten geschätzt wird, wird das Designdes eigentlichen Passes sein. Eine Vielzahl anstehender Projekte befindet sichebenfalls in der Entwicklung.Dieses Projekt ist nur der Anfang der neuen virtuellen Erlebnisse, die Casio fürG-SHOCK-Nutzer bereitstellen wird.Virtual G-SHOCK Website https://casio.link/487nP0eFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2199580/VG.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2199579/G_SHOCK_CREATOR_PASS.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/casio-startet-die-virtuelle-g-shock-community-301917823.htmlPressekontakt:CASIO PR,81-3-5334-4830,pr@casio.co.jp; Your contact information will be used for our company's publicrelations activities. Before sending inquiries,please be sure to review and agree to our privacy policy at the URL below thatexplains the details on how we handle your personal information.https://world.casio.com/privacy/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112802/5596012OTS: Casio Computer Co., Ltd.