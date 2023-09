Horizon Robotics präsentiert auf der IAA Mobility 2023 seine neuesten serienreifen Fahrassistenzlösungen

MÜNCHEN, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- Horizon Robotics, ein führender Anbieter energieeffizienter Computerlösungen für neuartige Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems ADAS) und automatisiertes Fahren (Automated Driving AD) für Verbraucherfahrzeuge in China, ist stolz darauf, an der IAA Mobility 2023 in München teilzunehmen, einer der renommiertesten Automobilveranstaltungen weltweit.

Auf der IAA Mobility 2023 wird Horizon Robotics seine energieeffizienten Computing-Lösungen der Journey-Serie und seine Matrix-Fahrlösungen präsentieren. Horizons neueste Straßenvorführungen umfassen markterprobte Lösungen für assistiertes Fahren und Parken sowie Lösungen für das autonome Fahren auf Autobahnen und im städtischen Bereich. Horizon wird außerdem mehrere automatisierte Fahranwendungen präsentieren, die gemeinsam mit inländischen und internationalen Partnern entwickelt wurden.