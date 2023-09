„With Saudi, Go Global" HUAWEI CLOUD startet Dienstleistungen in Saudi-Arabien

S.E. Eng. Haitham bin Abdul Rahman Al-Ohali, Vizepräsident des Ministeriums für Kommunikation und Informationstechnologie (MCIT) in Saudi-Arabien, teilte seine Perspektive auf diese monumentale Errungenschaft mit: „Huawei ist ein stolzer Partner im technologischen Fortschritt unseres Landes und hat mit dem Ministerium, Dienstleistern, Unternehmen und Universitäten bei verschiedenen gemeinsamen Bemühungen um die digitale Transformation zusammengearbeitet. Wir freuen uns auf die transformativen Auswirkungen, die die HUAWEI CLOUD-Region Riad auf unser digitales Ökosystem haben wird und neue Wege für Innovation und Wachstum schafft."

Die Region Riad bietet Kunden mehrere Vorteile. Erstens wird in dieser Region das globale Know-how von Huawei in Bezug auf die digitale Transformation in die Exzellenz der Branchen übertragen, was Innovationen einfacher und schneller macht. Die HUAWEI CLOUD-Region befindet sich in Riad und wird durch eine 3AZ-Architektur hochverfügbare und sichere Cloud-Dienste bereitstellen, um den stabilen Betrieb verschiedener Dienste sicherzustellen. Darüber hinaus kann die Region umfassende Cloud-Dienste anbieten, darunter Infrastruktur, Datenbanken, Container, Big Data und KI-Dienste, um die Anforderungen verschiedener Branchen zu erfüllen.

Basierend auf der 3AZ-Architektur mit hoher Zuverlässigkeit bietet die Region Riad niedrige Latenz und deckt alle bestehenden Carrier-Netzwerke ab, die von STC, Zain und Mobily betrieben werden. Das lokale Rechenzentrum speichert Daten lokal in Übereinstimmung mit den örtlichen Datenvorschriften. Darüber hinaus wird das Unternehmen 68 Cloud-Services in drei Kategorien einführen: Daten, KI und Cloud-Native.