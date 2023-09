BLUETTI EP760 Home-Backup-Batterie-System kommt nach Europa

Während beide Modelle das gleiche modulare Design aufweisen und eine flexible Kapazität von 9,9 kWh bis 19,8 kWh mit den Erweiterungsakkus B500 bieten, liegt der Hauptunterschied in ihrer Leistung.

Das EP600 ist ein Dreiphasen-Modus-Energiesystem mit 6.000 W. Seine einphasige Leistung bei 230 V ist jedoch auf 2.000 W begrenzt. Außerdem ist das EP600 ausschließlich in Deutschland erhältlich.

Das EP760 hingegen bietet einen einphasigen Ausgang von bis zu 7.600 W im Netz- oder Off-Grid-Modus (in Deutschland nur 4.600 W) und deckt damit den Energiebedarf eines breiteren Nutzerkreises in Europa und Australien. Dies sind einige der wichtigsten Highlights und Vorteile des EP760:

7.600 W unterbrechungsfreier Leistung für Backup

Mit einer ununterbrochenen Leistung von 7.600 W lädt das EP760 alle angeschlossenen Geräte, wie z. B. Kühlschränke, Heizgeräte, Mikrowellen, Elektrowerkzeuge und sogar Elektrofahrzeuge. Bei Stromausfällen schaltet das EP760 in weniger als 10 Millisekunden nahtlos von Netzstrom auf Batteriestrom und gewährleistet so eine unterbrechungsfreie Stromversorgung.

Signifikante Einsparungen bei den Stromrechnungen

Das EP760 ist weitgehend kompatibel mit Solarsystemen und unterstützt bis zu 9.000 W Solarladung. Es speichert kostenlose Solarenergie und garantiert eine stabile Stromquelle unabhängig vom Wetter und der Zeit. Überschüssige Solarenergie kann sogar an den Energieversorger verkauft werden, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen.

Auch ohne Solaranlage bietet das EP760 Vorteile. Durch die Planung der Ladezeit außerhalb der Stoßzeiten können Benutzer den gespeicherten, kostengünstigen Strom während der Stoßzeiten nutzen und so Stromkosten sparen. Sie können auch die BLUETTI-App nutzen, um ihren Energieverbrauch mit wenigen Klicks auf dem Smartphone weiter zu optimieren.

Langlebig mit 10 Jahren Garantie

Mit Schutzklasse IP65 verfügt das EP760 -System über eine ausgezeichnete Staub- und Wasserdichtigkeit. Es verwendet die sichersten LiFePO4-Batterien, die eine Lebensdauer von mindestens zehn Jahren haben. Darüber hinaus schützt ein fortschrittliches Batteriemanagementsystem (BMS) vor Kurzschlüssen, Überladung und anderen potenziellen Gefahren. BLUETTI bietet außerdem eine unkomplizierte 10-Jahres-Garantie, so dass Sie auch in den kommenden Jahren beruhigt sein können.

Einfache und flexible Installation

Das BLUETTI EP760 ist benutzerfreundlich konzipiert. Anstatt an der Wand montiert zu werden, kann es vertikal auf dem Boden gestapelt werden, was die Wände schont und Platz spart. Mit der Schutzklasse IP65 und einem geräuscharmen Betrieb von weniger als 50 dB kann das EP760 in Innenräumen oder im Freien installiert werden. Darüber hinaus bietet BLUETTI weltweit einen Vor-Ort-Installationsservice an, was den Weg in die Energieunabhängigkeit vereinfacht.

Informationen zu BLUETTI

BLUETTI hat sich seit seiner Gründung der Förderung von Nachhaltigkeit und umweltfreundlichen Energielösungen verschrieben. Durch das Angebot umweltfreundlicher Energiespeicherlösungen für den Einsatz im Innen- und Außenbereich möchte BLUETTI außergewöhnliche Erlebnisse für unser Zuhause bieten und gleichzeitig einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft für unseren Planeten leisten. Dieses Engagement für nachhaltige Energie hat BLUETTI geholfen, seine Reichweite auf über 100 Länder auszudehnen und das Vertrauen von Millionen von Kunden weltweit zu gewinnen.

