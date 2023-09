Zwei Tote nach Überschwemmungen in der Westtürkei

ISTANBUL (dpa-AFX) - Bei schweren Unwettern in der Westtürkei sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach vier weiteren werde in der Provinz Kirklareli, nahe der griechischen und bulgarischen Grenze, noch gesucht, teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad am Dienstag mit. Sechs weitere seien gerettet worden. Auf Bildern war zu sehen, wie Helfer einen Mann aus dem Wasser zogen und davontrugen.

