MÜNCHEN, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- LG Electronics (LG) hielt heute seine erste Pressekonferenz auf der IAA MOBILITY ab, einer der weltweit größten jährlichen Veranstaltungen der Mobilitätsbranche. In seiner Rede auf der Hauptbühne (Halle A1) der Messe München erläuterte William Cho, CEO von LG, die Sicht des Unternehmens auf die Zukunft der Mobilitätsbranche und präsentierte seine Vision, wichtige Veränderungen im gesamten Mobilitäts-Ökosystem voranzutreiben - ein Ziel, auf das das Motto der Pressekonferenz von LG hinweist: "Taking Life's Good on the Road".

Im Juli dieses Jahres verkündete LG seine Vision, eine "Smart Life Solution Company" zu werden - mit dem Ziel, das Kundenerlebnis auf alle Lebensbereiche auszudehnen und diese zu verbinden. Im Anschluss daran stellte das Unternehmen ThinQ UP 2.0 vor, eine bahnbrechende Innovation, die Haushaltsgeräte in ultra-vernetzte Lifestyle-Lösungen verwandelt. Heute stellte das Unternehmen seine einzigartige und inspirierende Vision für das zukünftige Kundenerlebnis im Bereich Mobilität vor.

Mit der rasanten Entwicklung der Automobilindustrie hin zur Elektrifizierung und zum autonomen Fahren hat LG eine große Chance, einen neuen Kundenwert im Bereich der Mobilität zu schaffen. Das Auto wird bald mehr sein als nur ein Transportmittel und stattdessen ein Raum, der erweiterte und differenzierte Kundenerfahrungen bietet.

"LG ist seit fast 70 Jahren im Consumer Business tätig. In dieser Zeit haben wir ein umfassendes Verständnis der globalen Konsumenten und ihrer Lebensräume gewonnen, indem wir immer wieder neue Erkenntnisse und Trends entdeckt haben. Dies führte zu zahlreichen Innovationen in der Unterhaltungselektronik", so CEO William Cho. "Mit unserem umfangreichen Wissen und unserer Erfahrung in diesem Bereich freuen wir uns, unsere neue Sichtweise auf die Mobilität zu präsentieren."

Das Wissen und die Erfahrung, die hinter den auf Kundenerfahrung ausgerichteten Produkten und Dienstleistungen von LG stehen, haben zu einem raschen Wachstum des Unternehmens Vehicle Component Solutions (VS) von LG geführt. Durch kontinuierliche Investitionen in die VS Company hat LG sein Geschäft im Laufe der letzten zehn Jahre erfolgreich auf den Markt für Automobilkomponenten und -lösungen ausgeweitet.